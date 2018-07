Der US-Schauspieler Mickey Rooney ist tot. Er sei am Sonntag im Kreise seiner Familie zu Hause in Los Angeles gestorben, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Hollywood-Darsteller wurde 93 Jahre alt.

Rooneys Karriere erstreckte sich über mehr als 80 Jahre. Er spielte in Stummkurzfilmen mit und war in Musicals an der Seite von Judy Garland zu sehen. Zu seinen weiteren Erfolgen zählte das Broadway-Stück Sugar Babies. Rooney war viermal für einen Oscar nominiert und wurde mit zwei Ehren-Oscars ausgezeichnet, darunter 1982 mit einem Oscar für sein Lebenswerk.



Rooney, 1920 als Joe Yule Jr. geboren, war schon in den 1930er Jahren mit der Filmserie Andy Hardy zu frühem Ruhm gelangt und trat in mehr als 200 Filmen auf.

Zu Rooneys erfolgreichsten Rollen gehörte die des Puck in Sommernachtstraum aus dem Jahr 1935. 1944 stand er mit Elizabeth Taylor in Kleines Mädchen, großes Herz (National Velvet) vor der Kamera. 1960 war in in Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany's) mit Audrey Hepburn zu sehen. Noch 2006 spielte er in Nachts im Museum (Night at the Museum) mit.

Rooney war in erster Ehe mit Hollywoodstar Ava Gardner verheiratet. Später heiratete er noch sieben weitere Male und wurde Vater von sieben Söhnen und vier Töchtern.