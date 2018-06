Es ist nicht das Echo des Urknalls, aber doch ein interstellares Ereignis ähnlichen Ausmaßes. Wenn man den Fans zuhört. Der Big Bang aller Blockbuster und Sequel-Filme, Star Wars, soll einen siebten Teil bekommen, das hatte man seit Längerem rauschen gehört. Aber nun haben die Pinewood Studios und Lucasfilm bekannt gegeben, dass sämtliche Alt-Stars wieder dabei sein sollen: Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Prinzessin Leia) und Harrison Ford (Han Solo).

Im Falle des Letztgenannten ist das sogar einen Hauch überraschend, weil er es nach seinem Durchbruch als Weltraum-Hallodri bis nach ganz oben in Hollywood gebracht hat, wo er noch immer gut mitspielt. Die beiden anderen hatten bereits zur letzten großen Star Wars Convention, einer Art Mega-Messe für Star-Wars-Infizierte, in diese Richtung hin geschwiegen und sichtlich versucht, sich wieder in Form zu bringen, nachdem Drogenexzesse und starkes Übergewicht an ihren schönen Körpern gezehrt hatten.

Wenn die alten Helden mitspielen, lockt das die alten Fans ins Kino. So das Kalkül der Macher. Aber die sollen jetzt, bitteschön, ihre jugendlichen Kinder mitnehmen. Also haben sich die Produzenten nach jüngeren Schauspielern umgesehen, die das Zeug zu neuen Helden und neuen Abtrünnigen haben. Etliche TV-Serien-Helden waren im Gespräch, nun sollen es sein: John Boyega (Attack the Block), Adam Driver (Girls, Frances Ha, Lincoln), Domhnall Gleeson (True Grit, Harry Potter), Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis), Daisy Ridley (Mr. Selfridge). Kinostart soll Ende 2015 sein, aber das steht noch in den Sternen.

Bleibt die Frage nach dem Plot. Auch dazu ist zwar viel Rauschen im Kosmos zu hören, aber nichts Verlässliches. Doch so ein großes Rätsel dürfte das nicht sein: Die Alten spielen die Alten. Ihre Nachkommen (wir erinnern uns: Prinzessin Leia ging am Ende mit Han Solo) müssen sich jetzt für das Gute entscheiden, oder sie fallen der dunklen Seite der Macht anheim.

Alle Zeichen deuten darauf, dass der Regisseur und Produzent J.J. Abrams schlicht Star Wars: The next generation drehen will. Wäre dies nicht der Titel jener anderen Weltraum-Saga, die in den Augen vieler Star Wars-Fans noch jenseits der Schlechtigkeit eines Darth Vaders spielt.