TV-Kritik im Sekundentakt: Oft sind die Kommentare auf dem sogenannten Second Screen viel unterhaltsamer als das, was auf dem Fernsehbildschirm zu sehen ist. Die Twittritik auf ZEIT ONLINE erklärt, was die Zuschauer wirklich beschäftigt.

Noch bevor in Münster die erste Bauunternehmer-Leiche vom Himmel fällt und der Tatort die gesellschaftlich überaus relevante Frage stellt, ob wir eine Gurtpflicht in öffentlichen Nahverkehrsmitteln brauchen, eröffnet die Folge Der Hammer eine ganz andere Diskussion von größter Wichtigkeit: Darf man im Vorspann des säulenheiligen Krimiformats ein Lookalike der Neunzigerjahre-Jugendfreizeit-Schriftart Comic Sans MS benutzen?

Das ist soo Windows 95. Aber nun gut – Marvel in Münster – die ARD lädt zum ersten Sprechblasen-Krimi. Hier darf man, das wissen wir seit 25 Folgen mit den beiden Kabarettisten Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), fast alles – und so wird das Dienstjubiläum auch mit der längsten Blutspur, die eine Leiche je in der Sonntagskrimireihe hinterlassen hat, begangen. Zur Feier des Tages bekommen die beiden Ermittler auch neue Frisuren.

Während Boerne mit einem raspelkurzen Läuseschnitt auftrumpft, erinnert Thiels Frisur an den Tassen-Eklat der vergangenen Woche: Ein Bielefelder Möbelhaus brachte Kaffeegeschirr mit dem Konterfei Adolf Hitlers in den Verkauf. Nicht minder aufwühlend geht es in der Münsteraner Tatort-Welt zu, denn die vereinte Wollpulloverfraktion der westfälischen Stadt fürchtet, bei der geplanten Waikiki-Oase handele es sich nicht um ein herkömmliches Wellness- und Erlebnisbad, sondern um einen Flatrate-Bordell.



Natürlich steckt auch Münsters Zuhälter-König korruptionsbereit mit unter der Decke: Ohne Helm und ohne Gurt eine Paraderolle für Frank Zander. Der schnauzbärtige Lude wird alsbald vom selbsternannten Strumpfhosen-mit-Skimaske-und-Sackschutz-Supermann (Milan Peschel) mit einem Hammer gemeuchelt.



Herzlichen Glückwunsch, Münster! Zum Dienstjubiläum gab es also auch noch die lustigste schielende Leiche ever. Was so ein paar Spritzer Säure aus einer Wasserpistole doch ausrichten können – Breaking-Bad-Großküchenwissen im Münsterland. Während Boerne auf Schweineköpfe hämmert, ermittelt Thiel bei Vaddern, der sich einer fundamentalistischen Demonstranten-Gruppe angeschlossen hat, von Mascha am Traktor festketten lässt und seine Joints neuerdings isst. Das Rauchverhalten im Tatort ist äußerst verdächtig.

Die Klemm mit E-Zigarette, ist das nicht irre lustig? Der Hammermörder meuchelt unterdessen weiter und kloppt der dritten Leiche einen arabischen Zahlencode auf die Stirn, bevor er den Frodo-Doppelgänger in den Swimmingpool wirft. Bei einer nächtlichen Aussprache mit dem Supermörder wird Thiel zum Bed-Man gefesselt, auch Superhelden haben ihre Talsohlen, aber immehin eine Säge unter der Spüle. Wenigstens ist dem Kommissar jetzt klar, dass auch er auf der Pinnwand des Strumpfhosenmörders hängt.