Zurzeit beschäftigt sich wahrscheinlich jeder Fernsehsender auf diesem Planeten mit der Frage, wie bloß mit dem Second Screen umzugehen sei. Der Second Screen ist ein Marketing-Fantasiebegriff, der erfunden wurde, um die bloße Tatsache, dass manche Menschen online über das Fernsehprogramm reden, während sie fernsehen, in ein Geschäftsmodell zu verwandeln. Manchmal sind neue Märkte eben wirklich nur eine Frage der Formulierung.

Bislang teilten die sozialen Netzwerke die Werbeeinnahmen, die dieser Second Screen auf dem Rücken der Fernsehsender generiert, unter sich auf. Der niederländische Spielfilm App, der Montagabend im ZDF zu sehen war, versuchte sich deshalb nun an einer Strategie, gleich beide Bildschirme zu besetzen.

Es gab eine App zum Film, die aufgrund der Spracherkennung wusste, an welcher Stelle des Films man sich gerade befand, und alle paar Minuten in die Geschichte eingriff, indem sie etwa Szenen zeigte, die sich gleichzeitig im Nebenraum abspielten. Das funktioniert auch dann, wenn man den Film aus der Mediathek streamt. Man kann es also noch ein paar Tage ausprobieren.

Die App "Iris" – ein Anagramm von "Siri"

Eine Geschichte gab es auch: Eines Morgens wacht die Studentin und Emma-Watson-Doppelgängerin Anna auf und stellt fest, das sich gerade die App Iris selbständig auf ihrem Telefon installiert. Umgehend erkundigt sich Iris (Ja, wirklich: das Anagramm von "Siri", der Spracherkennungssoftware von Apple), ob sie irgendwelche Fragen habe. Als Anna um Ruhe bittet, weil sie zwar keine Fragen, aber einen Kater hat, liest Iris ihr den Wikipedia-Eintrag über die domestizierte Hauskatze vor.

Felix Stephan schreibt regelmäßig für das Kulturressort von ZEIT ONLINE. Sein TV-Konsum beschränkt sich normalerweise auf die zweitpatriotischste Sendung Deutschlands: Das Aktuelle Sportstudio.

Im weiteren Verlauf übernimmt die App zunehmend die Regie über Annas Leben: Sie verschickt ein Sextape ihrer besten Freundin Sophie an alle möglichen Kontakte, filmt Anna beim Duschen, schickt den Film auf alle 300 Bildschirme eines lokalen Elektromarktes und verlegt sich schließlich auf die Serienmörderei. Die App attackiert jeden, der sie deinstallieren, umschreiben oder ihre Trägergeräte zerstören will – also sämtliche Charaktere des Films. Und wenn man die Idee zu Ende denkt: die ganze Menschheit.



Warum will "App" um jeden Preis ein mittelmäßiger Fernsehfilm sein?

Der Film berührt also eigentlich interessante Fragen. Umso rätselhafter ist es, warum er so viel Kraft darauf verwendet, um jeden Preis ein mittelmäßiger Fernsehfilm zu sein, in dem sich Dramaturgie, Dialogführung und Bildästhetik ein hartes Rennen um die mittleren Plätze liefern.

Ohne eine Haltung zu entwickeln, hetzt App durch die verschiedenen Standard-Szenarien der Technologie-Ethik, als handele es sich um eine Schnitzeljagd. Es gibt einen russischen Philosophen, der sich erschießt, nachdem "Iris" seine Homosexualität öffentlich macht. Es gibt einen Arzt, der einen Querschnittsgelähmten heilen möchte, indem er ihm einen Chip implantiert, der wiederum umgehend von der App gekapert wird. Und es gibt eine Ex-Freundin, die seit Jahren tot ist und trotzdem auf ungeklärte Weise immer wieder Hilferufe aufs Telefon sendet. Das ist letztlich alles etwas viel für einen Film, in dem es vorkommen kann, dass ein Bösewicht zum anderen sagt: "Jetzt mach mal hier nicht den Obermacker."