Kein Ereignis hat die junge Bundesrepublik geprägt wie die Spiegel-Affäre von 1962, kaum ein anderes ist so umfassend dokumentiert. Die Vorgeschichte dazu begann 1957 mit einem Besuch des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß beim Spiegel-Gründer und Herausgeber Rudolf Augstein in Hamburg. Sie endete 1963 mit der Entlassung Augsteins aus dreimonatiger Haft und Strauß’ Rücktritt als Verteidigungsminister. Gut 50 Jahre später kommt nun der Film zur Affäre.

Biopic wird das Genre genannt, das Biografie, Historie und Dokument in Spielfilmform zeigt. Die Fakten sollen bei aller künstlerischen Freiheit im Wesentlichen stimmen. Um die Ähnlichkeit zu den Originalen, ob es Personen sind oder Dinge, wird gerungen.

Und tatsächlich ist es verblüffend, wie gut es den Filmemachern gelungen ist, einen veritablen Franz Josef Strauß auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen: Er redet und gestikuliert wie Strauß, er geht, guckt und agiert wie Strauß, er ist ein ganz und gar authentischer Strauß. Schon deshalb denkt man unwillkürlich, der andere, der Augstein, sei es auch.

Gisela Stelly Augstein Gisela Stelly Augstein war von 1972 bis 1992 mit Rudolf Augstein verheiratet. In den frühen Siebzigern war sie Mitarbeiterin der ZEIT, Filmemacherin und seit 1994 Romanautorin. 2012 erschien Goldmacher – Ein Familienroman.

Er ist es mitnichten. Tatsächlich ist an dieser Filmfigur Augstein so ziemlich alles falsch. Sie beansprucht in keiner Weise auch nur die geringste Ähnlichkeit mit dem richtigen Augstein zu haben. Nicht im Erscheinungsbild und nicht als Charakter.

Dieser Mann wirkt desinteressiert und abwesend, wenn ihn seine Mitarbeiter über Wichtiges informieren. Er hört einfach nicht zu. Stattdessen starrt er Frauen an, oder schaut ihnen wehmütig nach. Einmal geht er sogar einer an die Wäsche. Den Polizeieinsatz in den Spiegel-Büros verpasst er, weil er – ja, was wohl – mit seiner neuen Freundin im Bett ist.

Augstein bekommt im Film den Mund gar nicht auf



Keine Spur vom Witz und vom Humor und von der hintergründigen Ironie des jungen Augstein, wie sie dokumentiert sind. Er bekommt den Mund nicht mal dann auf, wenn Strauß ihn inständig bittet, ihm zu sagen, weshalb er ihn nicht mag.

Man ahnt nichts von Augsteins Mut, denn seine Aufdeckungen von Korruption waren für Strauß und andere so bedrohlich, dass sie ihn am liebsten wegen Landesverrats für 15 Jahre im Zuchthaus hätten verschwinden lassen. Helmut Schmidt schreibt: "Die tatsächliche Meinungsfreiheit in unserem Land verdankt ihre heutige Vitalität, das ist meine feste Überzeugung, zu einem unverzichtbaren Anteil dem Mut und dem Vorbild Rudolf Augsteins."

Im Film kommentiert dieser Augstein in seiner Gefängniszelle feixend die unten auf der Straße für Demokratie demonstrierenden Studenten mit den Worten: "Jaja, das 'Sturmgeschütz der Demokratie'..." So lautete das damalige Label des Spiegel. Mit diesem Selbstverrat und dieser Selbstverachtung überschreitet dieses Biopic dann endgültig die Grenzen der Glaubwürdigkeit.

Paradoxerweise befördert gerade diese Grenzüberschreitung die Wahrheit: Mit so einem, wie diesem Film-Augstein, hätte es weder den Spiegel noch eine Spiegel-Affäre gegeben. Und auch kein Biopic.

Die ARD zeigt den Film "Die Spiegel-Affäre" und einen begleitenden Themenabend am 7. Mai ab 20.15 Uhr