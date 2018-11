Tommy Lee Jones meint es ernst: "In diesem Raum wird es wohl keine Frau geben, die nicht wenigstens einmal in ihrem Leben wegen ihres Geschlechts wie ein Objekt behandelt wurde", sagt er im Pressesaal von Cannes. Für zwei Spielfilme hat der Schauspieler bislang die Regie übernommen. Sein erster, Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada, wurde 2005 in Cannes für sein Drehbuch ausgezeichnet und Jones selbst als bester Darsteller. Der Film handelte von dem drastischen Unrecht, das mexikanischen Einwanderern in den USA widerfahren kann. Sein zweiter Spielfilm, The Homesman, läuft nun wieder in Cannes im Wettbewerb. Diesmal liefert Jones Einblicke in die conditio femina; und es ist gut möglich, dass er damit am Ende ähnlich erfolgreich abschneidet.

Der Plot ist rasch erzählt. Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) aus den Nebraska Territories erklärt sich um 1850 bereit, drei psychisch kranke Frauen zurück nach Iowa und zu ihren Familien zu bringen. Als sie einen Mann (Tommy Lee Jones) aus einer ausweglosen Situation rettet, muss er sie dafür auf diesem Weg begleiten.

Was vor ihnen liegt, zeigt eine Einstellung zu Beginn des Films, als Cuddy aus der Kirche tritt, in der sie sich eben für die Aufgabe verpflichtet hat. Vor ihr liegt ein unendlich weites, plattes Land, über das ein kalter Wind weht und in dem wirklich keiner länger alleine unterwegs sein will. Im Laufe der Reise ändert sich an diesem Bild im Grunde nicht mehr viel, ein wenig der Beige-Ton und natürlich die Witterung. Manchmal legt sich der Wind und es schneit. Warum seine Bilder so minimalistisch seien, wird Jones gefragt. "Weil diese Landschaft so ist. Im Wesentlichen gibt es den Horizont, der Himmel von Erde trennt und meistens horizontal verläuft." Lakonischer geht’s kaum.

Cuddy macht sich dennoch auf die Reise, weil sie eine starke Frau ist mit festen Prinzipien und einem tiefen Glauben. Hart und ein wenig streng sei sie auch, sagen ihr im Laufe des Films gleich zwei Männer. Aber vor allem ist sie sehr empathisch. Wenn eine der drei Frauen, die hier schlicht als Irre gelten, weint, kann sie nicht anders als mitweinen. Die zwei kleinen Mädchen, die furchtsam den Abtransport ihrer Mutter abwarten, zieht Cuddy tröstend an sich. Und als die dritte, Arabella, aus Trauer um ihre drei verstorbenen Babys niemals von einer Stoffpuppe ablässt, reicht Cuddy dem armseligen Kind-Ersatz irgendwann auch etwas zu trinken. Es ist das einzige Mal, dass Arabella lächeln wird.

Sicher, man kann sagen, das The Homesman ein Western ist. Er spielt im 19. Jahrhundert westlich des Mississippi; es kommen Pferde, Männer mit breiten Hüten und sogar Indianer vor. Aber einzigartig machen den Film die in nur wenigen Rückblenden evozierten Geschichten der drei kranken Frauen. Sie zeigen die extreme Härte des Lebens im Nirgendwo des Mittleren Westens, das von existenziellen Fragen beherrscht wird: Wie bringe ich ein Kind allein und gesund zur Welt? Woher kommt die nächste Mahlzeit für drei Menschen, für vier Menschen? Wer hilft dem kranken Kind? Wer beerdigt die Toten, wenn im Winter die Erde steinhart gefroren ist? Wer beschützt mich, wenn mein Mann nicht da ist? Wer beschützt mich vor meinem Mann?



Die Männer, auch wenn das nur am Rande erzählt wird, sind selbst hilflos. Sie müssen erkennen, dass ihr Traum vom Westen bei weitem nicht so süß ist, wie sie ihn sich und ihren Frauen einst ausgemalt haben. Letztlich sind sie heilfroh, dass Cuddy ihnen die Last mit den Irren abnimmt. Sonst hätten sie sie doch nur weiter im Stall halten oder aussetzen müssen.

Wie schon in Die drei Begräbnisse kreist Tommy Lee Jones auch um unsere Vorstellung von Heimat, die in den USA aufs engste mit dem American Dream verknüpft ist. Wohin gehört man, wenn nicht dorthin, wo es einem gut geht? Wo man mit anderen Menschen und vor allem mit dem einen, den man liebt, nach den gemeinsamen Wertvorstellungen zusammenleben und sich gegenseitig helfen kann? Allen, die diesen Ort nicht finden, wird die vergebliche Suche in The Homesman zum Verhängnis. Auch Cuddy irgendwann.



Wenke Husmann Wenke Husmann ist Redakteurin im Ressort Kultur bei ZEIT ONLINE. Ihre Profilseite finden Sie hier.

Aber The Homesman hat nicht nur ein kluges Drehbuch, schöne weite Bilder und gute Darstellerinnen. Er hat auch Tommy Lee Jones in der Rolle des George Briggs (oder wie auch immer dieses männliche Wrack in Wahrheit heißen mag, das Cuddy anfangs aufsammelt). Der Mann hat ein Gesicht, mit dem allein er schon die Geschichte Amerikas erzählen könnte: gedemütigt, hoffend, mutig, wütend, meist entschlossen verschlossen und nur selten lächelnd, aber einmal auch sehr traurig, bevor er diese Trauer gleich wieder mit Whisky auslöscht.



The Homesman hält auch für ihn kein Happy End bereit. Die Szene, in der sich die Möglichkeit dazu nur für wenige Sekunden andeutet, bevor sie verlischt, gehört zu den gelungensten der Schauspielkunst. In Iowa angekommen dankt ihm die dortige Pfarrersfrau (eine kleine Gastrolle für Meryl Streep), dass er den beschwerlichen Weg auf sich genommen und die drei kranken Frauen in Sicherheit gebracht hat. Sie hält seine Hand und segnet ihn voller Güte. Und für einen Moment wird Briggs'/Jones' Gesicht ganz weich, als erwärme ihn die Vorstellung, vielleicht doch endlich irgendwo zu bleiben? Da wendet sich Streep von ihm ab und sagt: "Sie können jetzt gehen." Die Stadt und der Wohlstand, auch das macht The Homesman klar, sind keinesfalls geeignetere Orte als Armut und Einsamkeit, um Heimat zu finden.