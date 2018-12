Es war der ganz große Aufreger in Cannes, als am vergangenen Samstag der neue Film von Abel Ferrara gezeigt wurde. Er lief nicht im offiziellen Programm, sondern in einem Zelt am Strand vor rund 200 Journalisten und auf kleinen Leinwänden fürs Publikum. Nach einigen Tagen haben sich nun die Wogen geglättet und Welcome to New York lässt sich mit etwas mehr Ruhe und Sachlichkeit betrachten.

Er erzählt die Geschichte eines mächtigen alten Mannes, der deutlich als der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds Dominique Strauss-Kahn zu erkennen ist, im Film aber aus rechtlichen Gründen Georges Deveraux heißt. Massig thront er am Anfang des Films hinter einem schweren, dunklen Schreibtisch, während ihm eine junge Assistentin lasziv Nacken und Schultern massiert. "Können wir etwas für Sie tun?", umschmeichelt eine andere junge Schöne seinen Gesprächspartner, "ein Blowjob vielleicht?".

Eine knappe halbe Stunde lang ist dann einer der mächtigsten Männer der Welt in zügellosem Rausch zu sehen. Er begrapscht jeden Busen, Schenkel und Hintern, der in seine Reichweite gerät. Er nestelt mit schwammigen Fingern ungeschickt an Höschen und Strapsen, wirft sich röchelnd und schnaufend, gurgelnd und grunzend auf wechselnde Damen, in einer Schlacht mit einem weißlich sämigen Cocktail aus Potenzmitteln, Cognac und Vanilleeis. Kaum zu glauben, dass das der Mann sein soll, der einmal als Kandidat für die französische Präsidentschaft gehandelt wurde.



Doch genau diese Verbindung zum realen Skandal um den ehemaligen Chef des Internationalen Währungsfonds und die mutmaßliche sexuelle Nötigung eines New Yorker Zimmermädchens macht aus einem kleinen Schmuddelfilm ein kulturelles Ereignis. Offiziell ist alles "frei erfunden und fiktiv". Ferrara zitierte in Cannes immer wieder sein künstlerisches Recht auf Redefreiheit herbei und überhaupt gehe es ja gar nicht um die Affäre Strauss-Kahn, sondern um den "Zusammenbruch einer Ehe im Zeichen öffentlicher Beobachtung". Andererseits bezeichnet der Regisseur sein neuestes Werk aber auch wieder als "Dokumentar-Hybrid" und filmt die Orgien in Hotels und Büros in pseudodokumentarisch schummrigem Licht mit unruhiger Kamera, bis die unsauberen Bilder den Fotos gleichen, mit denen mächtige Männer sonst erpresst werden.