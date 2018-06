Hach, ja, hach!

Echt? Hm, naja, geht so.

Aber fangen wir vorne an: Damit man überhaupt wusste, in welcher Stadt dieser Stedefreund und seine Kollegin Lürsen in diesem Tatort namens Alle meine Jungs ermitteln, wurde zum Auftakt erst einmal eifrig um die Wette gegrüßt.

Allerdings:

Wie dem auch sei, die Freie und Hansestadt scheint ein äußerst sauberer Ort zu sein – dank der städtischen Reinigungskräfte. In strahlenden Anzügen sah man sie wieder und wieder in Zeitlupe auf dem Weg zu ihren Tonnen schreiten, Muskelmänner, stählern, mit Tattoos und Sonnenbrillen. Vielleicht hatte es Radio Bremen ein bisschen zu gut gemeint.

Also wieder einmal: das alte Problem mit der Wahrhaftigkeit. Zumal Arbeiter, die im Fernsehen aus unerfindlichen Gründen keinen Dreck auf der Hose haben dürfen, die Namenswahl ihrer Kinder dafür umso klischeehafter gestalten:



Damit aber nicht genug: Selten hat es einen Tatort gegeben, der einen derartigen Wortwitzhagel hervorrief. Hashtag, Trashtag, Abfallscherze, wohin man nur scrollte.



Bis es hieß:

Wobei, einer ging noch.

Der Rest der Kreativität entlud sich bei der Farbgebung – Orange, die Farbe des Sonntagabends.

Und apropos, weil bald WM ist, ist es jetzt auch fast geschafft – es gibt nur noch einen neuen Tatort bis zur Fußball-Sommerpause im Juni. Auf dass es dann hoffentlich nicht so schnell heißt:

Dieser Tatort wurde von Radio Bremen produziert, wie ein Leser richtig bemerkt. In einer frühen Version war hier vom NDR die Rede, das wurde korrigiert. Danke für den Hinweis!