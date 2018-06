Der Schnitt von Mähren nach New York kommt abrupt. Gerade noch ist der kleine Alfred Biolek im Viehwagen gen Westen geflohen, schon stehen wir mit ihm in New York und erfahren, dass er in den Achtzigern Darkrooms gemieden hat.



Doch will man das zu diesem Zeitpunkt wissen? Wo man doch noch überhaupt nichts darüber erfahren hat, wie Biolek zu Biolek wurde? Und wer er eigentlich ist?

Sandra Maischberger hat das Porträt Mensch, Bio zum 80. Geburtstag des Talkmasters gedreht. Sie kennt Biolek seit Jahren und ist ihm, wie sie selbst sagt, "freundschaftlich zugetan". Und wie so oft, wenn ein Berichterstatter zu nahe dran ist am Thema, verschwimmt der Blick für das Naheliegende.

Erst in der 15. Minute erklärt uns Maischberger, dass Alfred Biolek ein bekannter Fernsehmoderator war. Immerhin ist er ja seit 2006 vom Schirm, hat abgeschlossen, wollte gehen, als Zeit dafür war. Für die heute 25-Jährigen ist er nur der Who-the-fuck-is-Biolek-Biolek.



Bilder aus einer Zeit, in der das Fernsehen noch geholfen hat

Dabei hat er Fernsehgeschichte geschrieben. Als Produzent der Rudi Carell Show, als Moderator der immer noch unglaublich revolutionär wirkenden Musiksendung Bios Bahnhof, als Gastgeber im Wartesaal, als Fernsehkoch in Alfredissimo. Biolek, so erfahren wir, hat die britischen Komiker Monty Pythons nach Deutschland geholt. Und den holländischen Liedermacher Hermann van Veen – wofür es im Strafgesetz sicher einen gesonderten Paragrafen gibt.

Maischberger zeigt viele Bilder aus einer Zeit, in der das Fernsehen noch geholfen hat. Man sieht, was dieses Medium einst ausmachte und wie es die Gesellschaft zum Positiven veränderte, weil es fähig war, Individualismus und Anarchismus mit gutem Benehmen und feinfühligem Umgang zu kombinieren. Maischberger wird in zwei Jahren 50. Sie wird bei diesen Bildern ein ähnliches Gefühl haben wie alle aus ihrer Generation: Damals schien die Welt noch in Ordnung.