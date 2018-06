Täglich um 19.59 Uhr und 59 Sekunden legt ein Chef in der Hamburger Fernsehregie einen Hebel um. Er macht den Weg frei für eine blaugrau schattierte Pixelwelt, eine Person aus Fleisch und Blut und zwei Akkorde vollen Blechs. Über ein Streicherfundament arbeiten sich die Fanfaren aufwärts zum Finale – fünf Takte Verlässlichkeit und Zuversicht. Mit diesem Sound hätte John Williams auch die Befreiung des Auenlandes unterlegen können.



Von rechts rollt eine Bildercollage aus Rosenblüten, Radhelmen und Rebellen heran, aus dem Off spricht die Synchronstimme von Angelina Jolie. Während Isis-Krieger aus dem Irak den Hintergrund erobern, schwebt aus der Tiefe die milde lächelnde Sprecherin nach vorn. Als der Nachhall verebbt ist, spricht Susanne Daubner in vollkommener Schlichtheit:

"Guten Abend, meine Damen und Herren."

20 Uhr, Tagesschau-Zeit. Das gilt seit Jahrzehnten. Die Tagesschau der ARD ist die älteste Nachrichtensendung im bundesdeutschen Fernsehen, nur die Aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens startete früher. Schon die 17 Sekunden Intro lassen keine Zweifel zu: Was hier zu sehen und zu hören ist, entspricht der Wahrheit, ist von kundiger Hand objektiv aufbereitetes Weltgeschehen, gefiltert nach Bedeutsamkeit, unbeeinflusst von Unbefugten.

Die Deutschen mögen das Hochamt des Bewegtbildjournalismus: Es gibt Familien, in denen sich programmierte Fernseher automatisch um 20 Uhr einschalten. Und deutsche Politiker planen ihre Auftritte entsprechend dieser Hauptnachrichtenzeit.

Die falschen Zettel im Studio: Kollegen mussten helfen. © NDR/Tagesschau; Screenshot: ZEIT ONLINE

Doch die Tagesschau ist inzwischen 62, das zeigt sich an Kleinigkeiten, etwa am Schopf von Thorsten Schröder, seit 2007 in der 20-Uhr-Hauptausgabe auf dem Schirm. Schröder könnte der Enkel von Karl-Heinz Köpcke sein, dem ersten Tagesschau-Sprecher überhaupt, Jahrgang 1922. Jetzt hat er selbst graue Haare.

Kleine Ausfälle gab es auch früher schon, legendäre Versprecher von Dagmar Berghoff, eine Putzkraft, die hinter dem Sprecher ungerührt durchs Studio feudelte. Aber niemals so etwas wie am 1. Juni: Die Tagesschau vergaß das Wetter. Am Folgetag ging dennoch die Sonne auf. Aber Zuschauer vergessen so etwas nicht.

Am Montag kam die Tagesschau ganze 16 Minuten zu spät – Jogis Jungs waren schneller gewesen und beanspruchten den Schirm für ihr Spiel gegen Portugal. Vor einiger Zeit hatte ein Sprecher seine Zettel nicht dabei, dem Vernehmen nach reichte eine Pflegekr…, eine Praktikantin die Blätter während der Sendung ins Studio.

Doch statt den Rollator zu bestellen, zogen die Programmdirektoren die Botox-Spritzen auf: Seit dem jüngsten Facelift der Sendung sind die Bilder im Hintergrund größer, die Motive opulenter, die Optik schärfer, die Fanfare kräftiger.

Tilman Steffen ist Nachrichtenredakteur bei ZEIT ONLINE. GInge es nach ihm, käme die Tagesschau familienfreundlich eine halbe Stunde später: um 20.30 Uhr. Seine Profilseite finden Sie hier.

Die bumerangförmige Theke mit ihren spitzen Ecken ersetzten die Tagesschau-Macher durch ein allseits gerundetes Möbel im Wurfstern-Design. Was zur Frage führt, ob das eine Reminszenz an revolutionäre Jugendzeiten sein soll oder eher ein altersfreundliches Design, um Verletzungsrisiken zu senken.

So können die Chefs in Hamburg noch einige Jahre gefahrlos die Hebel umlegen, um die Zuschauer mit ihrem blaugrauen HD-Ambiente zu betören. Die Tagesschau wird all jene bedienen, die sich nach dem anstrengenden Job auf die Couch hechten, um den Tag in 15 Minuten an sich vorüberziehen lassen. Sie können das Smartphone weglegen, entspannen, essen, trinken und denken: Gemeinsam alt zu werden, ist doch cool.

Verbrauch des Autors während der Sendung: Drei Lachs-Käse-Wraps mit Tomaten und Basilikum, zwei Glas Holundersprudel, ein Taschentuch



Persönliche Wertung: 2 von 5 Wurfsternen