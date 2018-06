War da was? Was Besonderes, Ereignisreiches, Außergewöhnliches? Nein, der gestrige Fernsehabend wirkt wie jeder andere. Im Ersten ermittelt Commissario Brunetti in erstaunlich akzentfreiem Deutsch, während anspruchsvolle Filme bis zur Nacht Pause haben.

Bei RTL haben sie das ganzjährig, weshalb erst Doctor’s Diary mit weiblichen Pfunden kämpft, dann Dr. House mit männlichem Zynismus. Derweil schicken Sat.1 und ProSieben Serien-Profiler und Superhelden auf Verbrecherjagd, wohingegen Arte und 3sat Tiefgründiges mit Senta Berger und Catherine Deneuve zeigen. Wie gesagt: Ein typischer Donnerstag am Bildschirm.



Obwohl – einen Unterschied gibt es: die Sendungen sind allesamt Wiederholungen. Was an einer anderen Ausnahme vom Programmtrott liegt: In Brasilien gibt es soziale Unruhen. Ach ja – und Fußball. WM-Fußball. Nach der pompösen Eröffnungsfeier, versteht sich.

Als 660 Tänzer in Sao Paulo eine Milliarde Fernsehzuschauer mit folkloristischem Eskapismus versorgen, dehnt sich die Tagesschau gerade um einen Brennpunkt zum Irak-Konflikt aus. Was belegt, dass die Welt doch nicht zum Stillstand kommt, sobald der Ball rollt. Nur bei den Privaten kriegt man von beidem nichts mit. Da jubelt Gretchen Haase über Schlankheitspillen, Meg Ryan darüber, dass Vox ihre Spießerschnulze E-Mail für dich nochmals aus der Kiste holt.



Interessant: als J.Lo den WM-Song kaum hörbar durch Brasiliens Mittagshitze grölt, läuft nicht nur auf Sat.1, sondern praktisch auf allen Kanälen Werbung, wo es um diese Zeit erlaubt ist.

Während im ZDF die zwei Olis (Welke/Kahn) eine quälende Stunde zum Anpfiff zu überbrücken versuchen, verbringt der WM-Vermeider diese Zeit mit italienischen Ermittlern, mit Police Academy 2 oder mit Meg Ryans digitalem Postverkehr. Auch sonst gibt es eine Menge "frauenaffines" Programm, wie man so schön sagt. Es reicht von Buffy bis Gilmore Girls, von 8 Frauen über 2 getauschte bis hin zu 11 ohne Auswechselspielerinnen im Feldhockey bei Sport1.



Noch eine Dreiviertelstunde bis der Ball rollt. Also nächste Folge Doctor’s Diary, nächste Folge Criminal Minds und beim Zappen die Erkenntnis, dass der Fernseher geheimnisvolle Sender wie Anixe und AstroTV empfängt. Puh