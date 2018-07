Dass die amerikanische Wall-Street-Serie House of Lies in Deutschland erst nach Martin Scorseses Spielfilm Wolf of Wall Street erscheint, tut ihr nicht unbedingt gut. Die Bilder, die Scorsese für dasselbe Thema gefunden hat, sind schon jetzt zu Ikonen geworden, gegen die sich diese Serie in keiner Sekunde behaupten kann. Wahrscheinlich ist der Vergleich jedoch ungerecht, sogar irreführend: Denn obwohl es in beiden Formaten um die Dekadenz der amerikanischen Finanzelite geht und obwohl beide auf Büchern ehemaliger Branchengrößen basieren, finden sie doch auf unterschiedlichen Planeten statt.

Diese nietzscheanische Raserei, die in Scorseses Film das Ende aller Werte markierte und die in den USA von vielen besorgten Eltern als ungebrochene Affirmation missverstanden wurde, die gibt es bei House of Lies nur noch in der gedrosselten 50-Cent-Fernsehvariante: Es wird hier zwar immer noch von nackten Stripperinnen-Hintern gekokst, aber man chartert dafür zumindest kein eigenes Passagierflugzeug mehr.

Die Serie begleitet den erfolgreichen Unternehmensberater Marty Kaan (Don Cheadle), der für seine Firma in den letzten Jahren über 100 Millionen Dollar verdient hat und sich in jeder Folge eine andere Firma vornimmt. Obwohl er steinreich ist, teilt er sich ein Apartment mit seinem Vater, der in der Serie eine ähnliche Rolle spielt wie Philipp "Uncle Phil" Banks im Prince of Bel Air: ein demokratischer Humanist mit profunder Moral, der oft besorgt den Kopf schüttelt und die zwischenmenschlichen Wahrheiten ausspricht.



In der Welt, die er verantwortet, hätte sein Sohn keine Chance

Außerdem muss sich Kaan, der eigentlich den ganzen Tag nur performen will, im Privatleben noch mit seinem zehnjährigen Sohn herumschlagen, der im Highschool-Musical Frauenrollen übernimmt, bunte Handtaschen trägt, sich die Fingernägel lackiert und seine Geschlechtsidentität insgesamt häufiger wechselt, als sein Vater Stripperinnen abschleppen sagen kann. Wenn das Kind am Frühstückstisch erzählt, wie es den harten Jungs in der Schulkantine wieder einmal nur gerade so entkommen ist, dämmert es Kaan dunkel: In der Welt, die er selbst verantwortet, hätte sein Sohn keine Chance.

Felix Stephan schreibt regelmäßig für das Kulturressort von ZEIT ONLINE. Sein TV-Konsum beschränkt sich normalerweise auf die zweitpatriotischste Sendung Deutschlands: Das Aktuelle Sportstudio.

Kaans Beraterteam besteht aus drei Mitarbeitern, alles blitzgescheite Elite-Absolventen: der sexuell gehemmte Excel-Nerd Doug Guggenheim, der immer wieder so leichtsinnig ist, seine Menschlichkeit durchblitzen zu lassen und dafür von den anderen eloquent gemobbt wird. Clyde Oberholt, der als Opportunist genauso begabt ist wie als maskulines Ego-Sensibelchen. Und das ehrgeizige Pferdehof-Mädchen Jeannie Van Der Hooven, das sich in diesem lautstarken Testosteron-Theater zu Tode langweilt und sich deshalb immer wieder mit Unternehmungen wach hält, die ihr mehr abverlangen – in erster Linie hoffnungslose Affären und Verlobungen mit anderen hoch bezahlten Liebesanalphabeten.