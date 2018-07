Da steht sie also vorm Richter und redet und redet und redet. Mit wächsernem Gesicht gestikuliert sie, analysiert und fraternisiert, sie stapelt tief, wiegelt auf, packt an, greift ein und tut auch sonst alles, um diesen Tempel britischer Justiz mit jener theatralischen Grandezza zu füllen, die ihrer gepuderten Perücke über der blonden Neunzigerfrisur entspricht.



Keine Frage: Diese Strafverteidigerin ist exakt das, was Film- und Fernsehanwälte gemeinhin zu sein haben, seit Perry Mason den Gerichtssaal zur schwarzweißen Bühne juristischer Selbstdarsteller umwandelte: nicht bloß empathische Wegweiser im Paragrafendschungel, sondern Entertainer, Kommissar, Philosoph, Trostspender, Detektiv, Orator, Gebetsschwester, Waffenbruder, Beichtvater, Übermutter, Jäger & Sammler in Personalunion. TV-Gerechtigkeit, das zeigt auch die neue Justizserie Silk, ist ein Job für Multitasking-Taugliche. Ein Job also für Martha Costello.

Der rührend vielschichtige Spartenkanal ZDFneo zeigt die sechsteilige BBC-Serie um den High Court zu London bis Ende Juli. Der seidene Talar der Kronanwältin – daher der Titel – ist Costellos Ziel, denn diese stehen im Ranking der Königreichsjustiz offenbar ein Stück höher als gemeine Anwälte. Sie agiert auf ihrem Weg dorthin so abgebrüht und vielseitig, dass drei, vier Rechtskundige ihrer Sorte locker reichen würden, um das Verbrechen im Empire endgültig auszumerzen.



Gut, nebenbei durchläuft die Figur natürlich die branchenüblichen Nebenschauplätze menschlicher Krisenherde von Erfolgsdruck über Einsamkeit bis Body Mass Index. Im Kern aber geht es in diesem Märchen eher klassisch ums kriminalistische Whodunnit in seiner juristischen Version als Whosacquitted.

Jan Freitag ist freier Journalist in Hamburg und hält den vakanten Platz seines gescheiterten Lieblingssenders Das Vierte demonstrativ frei, bis dort US-Serien im Original laufen.

Wer was wann war – der Prozessverlauf klärt es schließlich in knapp 50 Minuten penetrant Richtung Freispruch auf. Das ist alles ziemlich versiert inszeniert, in seinen irren Wendungen zuweilen gar mitreißend; doch das aufgewärmte Fernsehmenü aus prozessualem Hauptgang mit privater Sättigungsbeilage und bittersüßen Happyend-Variationen zum Dessert ermüdet schon in der Debütdoppelfolge rasch.

In Teil zwei etwa blickt Martha, genannt Miss, entsetzt auf einen positiven Schwangerschaftstest, dessen Zustandekommen vermutlich der weitere Serienverlauf erbringt. Martha, genannt Costello, blickt mal entschlossen, mal verzweifelt durch den Saal, als sie einen vermeintlichen Vergewaltiger im Prozess gegen die heulende Klientin ihres virilen Kanzlei-Konkurrenten Clive Reader raushaut. Martha, genannt Supertalent, erklärt ihrem blutjungen Referendar mit Hipstermütze mütterlich, als Anwalt müsse man Wahrheit so gestalten, dass sie auch die Geschworenen glauben. Martha, wohl bald Kronanwältin genannt, weint vorm Abspann nach gewonnenem Prozess daheim zum schwülstigen Liebeslied.