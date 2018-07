"Im Gefängnis hat der Mensch keine Persönlichkeit. Er stellt nur ein geringfügiges Verwaltungsproblem dar und eine Handvoll kleiner Einträge auf Formblättern. Kein Mensch interessiert sich dafür, wer ihn liebt oder hasst, wie er aussieht, was er mit seinem Leben angefangen hat. Niemand geht auf ihn ein, es sei denn, er macht Ärger. Niemand misshandelt ihn. Es wird nichts weiter von ihm verlangt, als dass er ruhig zur richtigen Zelle geht und ruhig bleibt, wenn er dort ist. Es gibt nichts, wogegen man sich wehren, nichts, worauf man wütend sein könnte." (Raymond Chandler in Der lange Abschied)



Steffen Henssler muss ins Gefängnis. Manchem Hanseaten wird diese Schlagzeile Freude bereiten, denn Henssler, der in Hamburg mit seinem Vater die Szenekantine Henssler & Henssler betreibt, hat sich unter Feinschmeckern nicht nur Freunde gemacht. Das vor allem, weil er sich damit brüstet, seit bald 13 Jahren die verstaubte, jedoch immer noch beliebte Fischereihafen-Cuisine (Kowalke, Rive) vorzuführen.

In der Erinnerung vieler Gäste war es im Henssler & Henssler am besten, als der Junior noch täglich hinter den Herdplatten stand, Kommandos brüllte und sein T-Shirt nassschwitze. Für dieses reguläre Tagwerk hat er nur noch wenig Zeit, denn sein Leben gehört der Selbstvermarktung und den Medien; er sehnt sich nach Ausbruch und Zubrot, nach Scheinwerfern und dem schnellen Geld der Kochevents.

Natürlich: Blut, Schweiß und Tränen

Nun hat sich Steffen Henssler bereit erklärt, ein paar unverbesserlichen Schwerkriminellen in einer Bremer Haftanstalt für RTL das Kochen beizubringen. Sodass sie nach ihrer Haftentlassung etwas haben, auf das sie bauen können. Ehrliche Arbeit: Blut (wenn man sich in die Finger schneidet), Schweiß (wenn der Karkassentopf die Bude heizt) und Tränen (wenn man die Lohnabrechnung liest). Das mutet nicht neu an und ist zudem auch richtig, denn wer einmal in der Küche eines Sternerestaurants bei der Arbeit zusehen durfte, der weiß von Brigade, Befehlen und Drill. Um den kreativen Teil des Kochens schert sich die Fernsehproduktion nicht, die Leute haben zu spuren und die Klappe zu halten. Das ist eine Welt, in der sich ein Knacki schnell zurechtfindet.

Manfred Klimek ist Fotograf, Autor, Weinkolumnist und Wiener. Sein erster Fernseher war ein professioneller Sony-Monitor, der mit einem extra Empfangsteil ausgestattet war. Die Gerätschaft musste aus Japan importiert werden und hält - dem Vernehmen nach - bis heute.

"Die Gefängniswärter sind ruhige Männer ohne Feindseligkeit oder Sadismus. All das Zeug, das man manchmal liest, über Männer, die toben und schreien, gegen die Gitterstäbe schlagen, mit Löffeln daran herumlärmen, worauf die Wachen mit dem Gummiknüppel hereingestürzt kommen – all das trifft nur für die großen Zuchthäuser zu. Ein gutes Gefängnis ist einer der ruhigsten Orte auf der Welt. Man könnte da bei Nacht durch den Zellenblock gehen und durch die Gitterstäbe sehen, und da sähe man dann ein Kuddelmuddel aus brauner Decke oder einen Schopf Haar oder ein Paar Augen, die ins Leere blicken. Man hörte vielleicht ein Schnarchen. In größeren Abständen nähme das Ohr auch einmal an einem Alptraum teil." (Raymond Chandler)

Steffen Henssler sieht gut aus, als er stilgerecht in Trainingsklamotten das Gefängnis betritt: unrasiert, sexy, ein wacher Blick. Die erste Nacht verbringt er in einer kargen Einzelzelle, U-Haft-Bereich. Er soll Stallgeruch wittern. So bleibt die erste Folge des vierteiligen Fernsehexperiments Henssler hinter Gittern lange Zeit eine Sozialreportage, die uns in das Innere der Haftanstalt bringt. Gekocht wird später. Pfannkuchen (nur der Teig). Und Pasta mit Tomatensauce aus der Dose. Die Stimmung wird trotzdem nie heiter.