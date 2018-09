Nein, schön ist Del Keens nicht. Seine Brust erinnert an Hühner, die Ohren an Elefanten, der Mund an Karpfen, das ganze Gesicht irgendwie an einen Cockerspaniel und auch der zugehörige Körper scheint einer gerupften Gans seltsam näher zu sein als dem gemeinen Homo Sapiens 2014. Dennoch war Keens in den Neunzigern ein gefragtes Model und hatte es als Testimonial edler Marken auf die Litfaßsäulen der Konsumwelt geschafft. "Schön", nuschelt er durch ein Desaster brüchiger Zähne, "schön ist ja auch langweilig". Denn: schön kann jeder.

So heißt auch die Dokumentation, mit der Arte das ungewöhnliche britische Mannequin samt seiner Agentur Misfit Models porträtierte und somit einen Missstand aufdecken wollte, der tagtäglich zum Himmel schreit: Während Heidi Klum noch das kleinste Fettpolster ihrer "Mädchen" zur schuldhaften Schlappe im Kampf der Hochleistungskörpergesellschaft geißelt, hat das Gros der zivilisierten Menschheit keinen Body-Mass-Index von 18,5. Sondern Übergewicht. Oder Untergewicht. Dazu Fusselbärte, Hakennasen, Schlupflider, Geheimratsecken, Doppelkinns, Gesichtsakne. X-Beine, Speckrollen, Orangenhaut. Die Liste möglicher Makel ist lang.

Genau die sind Keens Einstellungskriterien. Seine Agentur sucht ganz gezielt nach Abweichungen vom Schönheitsideal. Nach Menschen wie Marie Glaser, die halsabwärts mit Brandwunden entstellt ist. Oder Udo Hoffmann, dessen wulstige Lippen eifrig mit der Kassenbrille um die Deutungshoheit des Disharmonischen ringen. Oder Boris Ekowski, dessen dürres Resthaar ein glänzendes Dutzendgesicht umkränzt. Beim Konsumprodukt-Casting DSDS würden diese Nachwuchsmodels um die 40 allenfalls zur Freakshow der voyeuristischen Vorrunde taugen. Bei Keens landen sie in der wachsenden Kartei schmerbäuchiger, übertätowierter und sonst wie unansehnlicher Models, die eben keine Freaks sind, wie er beteuert. "Es sind Individualisten." Und somit wie gemacht für unsere ästhetisch-dialektische Zeit. Eigentlich.

Jan Freitag ist freier Journalist in Hamburg und hält den vakanten Platz seines gescheiterten Lieblingssenders Das Vierte demonstrativ frei, bis dort US-Serien im Original laufen.



Dreißig war ja gerade das neue Zwanzig, als Vierzig schon auf dem Sprung zur neuen Dreißig war. Das Alter samt seiner Mitbringsel wird zusehends sexy. Zugleich aber haut der Jugendwahn weiter ein idealabweichendes Selbstbewusstsein nach dem anderen zu Klump. Eisgraues Haar flutet die Werbung, wellt sich aber dicht über faltenlose Babycremehaut. Dürre Hipster zelebrieren ihren Heroinchic, von dem jede Abweichung zur sozialen Segregation führt. Wir lieben Altbauwohnungen, Retromode, Hollywoodklassiker. Nur bitte luxussaniert, totschick und in HD. Attraktivität mag somit vielschichtiger erscheinen als früher. Tatsächlich erobert sie Terrains, die zuvor weiße Flecken auf der Landkarte vermeintlicher Vollkommenheit waren. Vom Kindergarten bis zum Altersheim.