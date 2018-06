In sieben Jahren Beziehung kommt es immer wieder mal vor, dass man an der gemeinsamen Erzählung zweifelt und dem Reflex nachgibt, einfach alles hinzuschmeißen und das große "Es reicht! Es ist immer dasselbe!" auszusprechen.

"Ich komme immer weiter vorwärts, lande aber immer irgendwo, wo ich schon mal war", sagt das Werbegenie Don Draper in der ersten Folge der dritten Staffel "Nichts wie raus hier". Diesen Moment nahmen einige meiner jahrelangen Mad Men-Mitgucker tatsächlich zum Anlass, um aus der Serie auszusteigen oder sie zumindest für redundant, nicht satisfaktionsfähig, kulturpessimistisch oder konservativ zu erklären.

Ich habe noch eine Weile gebraucht, bis zur 8. Folge der vierten Staffel Wind und Sonne, in der Draper hustend und hechelnd ein paar Bahnen im Schwimmbad vom New York Athletic Club zieht, beginnt, Tagebuch zu schreiben, das Trinken einschränkt und im Hintergrund (I can't get no) Satisfaction läuft. Da hatte ich diesen Moment von "Es reicht!", fürchtete, dass Drapers I'm living like there's no tomorrow, because there isn't one aus der allerersten Folge einen moralic turn nehmen würde. Fand jetzt auch, dass Symbole wie die Katharsis im reinigenden Wasser doch ganz deutlich übererzählt waren und begann, das ganze dialogische Spiel über die Konstruktion von Identität, die mit Drapers erfundener Biografie beginnt ("Die Leute erzählen dir, wer sie sind, aber wir ignorieren das, weil wir wollen, dass sie so sind, wie wir sie gerne hätten") und im fiktiven Glücksversprechen der Produktwerbung ("Wir haben die Liebe nur erfunden, um Nylonstrümpfe zu verkaufen") endet, ein wenig küchenpsychologisch zu finden. Und begann fremdzugehen.

Ich warf mich True Blood an den Hals. Zu Vampiren hatte ich noch nie ein Verhältnis gehabt, wieso sollte ich nach vier Jahren nicht mal was Neues ausprobieren? Schnell war mir aber egal, ob sich der Kampf von Vampiren und Werwölfen auch als antifaschistischer interpretieren lassen könnte und langweilig fand ich auch, dass der Kampf um das Coming out (of the cuffin) letztlich doch immer nur in irgendwelchen Metzeleien endete.

Ich wollte wissen wie Roger Sterling auf LSD sein würde

Mich interessierte viel eher, ob der Schwimmbadbesuch und die versuchte Introspektion das Leben des Donald Draper in neue Bahnen lenken oder ob Parfum, Haarspange, Geste, Gang oder Schlagfertigkeit einer Frau ihn von seiner großen Depression ablenken, mit welchen Mitteln es die Sekretärinnen des Werbeunternehmens, Joan Holloway und Peggy Olson, in die Führungsriege schaffen und ob sich die Vorzeigedamen Betty Francis und Trudy Vogel aus ihrer Hausfrauenrolle befreien würden, wann Pete Campbell für seinen Rassismus ein blaues Veilchen bekommen und wie Roger Sterling auf LSD sein würde.

Ich war wieder da und werde es bis zum Schluss sein. Denn eine Beziehung, egal ob zu sich oder zu anderen, ist immer eine in endlosen Runden sich wiederholende Karussellfahrt, auf der man immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert wird, immer wieder Hoffnung hegt, etwas oder die ganze Richtung werde sich ändern, man werde an sich arbeiten, das Zuspätkommen, das Vergessenanzurufen, das Trinken, das Rauchen, das Feiern, den Seitensprung, das Notlügen, das Prokrastinieren lassen, mehr lesen, nachdenken, Sport treiben und sich ehrlicher für das interessieren, was andere gerade so bewegt.