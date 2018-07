US-Schauspieler Robin Williams litt an Parkinson im frühen Stadium. Das teilte seine Frau Susan Schneider in einer Erklärung mit. Er habe "mutig" gegen Depressionen, Angstzustände und die Parkinson-Krankheit in einer frühen Phase gekämpft. Er sei jedoch noch nicht so weit gewesen, seine Erkrankung öffentlich zu machen, so Schneider. Williams hatte sich am Montag das Leben genommen.



Sie hoffe nach Robins tragischem Tod inständig, dass andere Menschen die nötige Unterstützung fänden, um gegen ihre Probleme anzukämpfen, schrieb Schneider, mit der Williams in dritter Ehe verheiratet war. "Robin hat so viel Zeit seines Lebens damit verbracht, anderen zu helfen", fuhr sie in ihrer Erklärung fort. "Er wollte, dass wir lachen und nicht so viel Angst haben." Neben seinen Kindern sei sein größtes Erbe, die "Freude, die er anderen gemacht hat, vor allem jenen, die persönliche Kämpfe ausgefochten haben".

Der Oscar-Preisträger Williams war tot in seinem Haus im kalifornischen Tiburon aufgefunden worden. Der dreifache Vater litt seiner Sprecherin zufolge schon seit Längerem unter schweren Depressionen, war lange alkoholsüchtig gewesen und hatte früher auch härtere Drogen genommen.

Parkinson ist eine nervenbedingte Bewegungsstörung, die vor allem ältere Menschen trifft. Bei der unheilbaren Krankheit sterben Nervenzellen ab, die Kontrolle über Gliedmaßen geht verloren.