"Er trägt eine Krawatte zur Jeans", sagt Mia. "Oh fuck", kommentiert ihre Freundin am Telefon. "Nichts wie weg." Doch Mia bleibt – nicht zuletzt, weil ihr Date gerade anfängt, mit einer jüngeren Kellnerin zu flirten.

Fünf Menschen suchen den Richtigen. Und treffen viele Falsche. Das ist, kurz gesagt, der Inhalt der neunteiligen britischen Miniserie Dates, die jetzt auf sixx läuft. Der schottische Serienautor Bryan Elsley, der für seine Coming-of-Age-Serie Skins von der Presse hoch gelobt wurde, hat aus dem einfachsten Stoff der Welt ein intensives Psychogramm gesponnen. In jeder der 25-minütigen Episoden entwickelt er ein Mini-Drama mit scharfen Dialogen, spannenden Figuren und überraschenden Wendungen.



Das Setting ist immer dasselbe: Zwei Menschen treffen sich zu einem Blind Date irgendwo in London – im amerikanischen Diner, im Luxus-Restaurant, beim Asiaten oder in der Hotel-Lobby. Den fünf Hauptdarstellern begegnet man in wechselnden Konstellationen immer wieder: Da ist die verhuschte Grundschullehrerin Jenny, die noch an ihrer letzten desaströs gescheiterten Beziehung knabbert, die extrovertierte Erica, die nicht den Mut aufbringt, ihrer traditionellen chinesischen Familie zu sagen, dass sie Frauen liebt, der Chef-Chirurg Stephen, der so gesättigt vom Leben ist, dass er nicht mehr weiß, wohin er eigentlich noch will.

Im Zentrum der Serie aber stehen die Endzwanzigerin Mia (gespielt von Charlie Chaplins Enkelin Oona Chaplin), eine exaltierte und arrogante Großstadt-Neurotikerin, und David (Will Mellor), ein hemdsärmeliges Landei aus dem Norden Großbritanniens.



"Wie, das ist Ihr erstes Date?", lacht Mia herablassend, während David nervös an seiner zu eng geknoteten roten Krawatte nestelt. "Wie wäre es, wenn Sie ihre Geschichte herunterspulen und ich meine? Sie könnten Tierarzt sein – ich sehe Sie vor mir, wie Sie bis zum Ellenbogen im Arsch eines Pferdes stecken."



Doch ihre provokante Unverfrorenheit prallt an diesem Kandidaten ab. Denn der grundsolide David, Lkw-Fahrer mit vier Kindern, der sich im Online-Chat als Jurist verkauft, verweigert sich Mias abgebrühtem Spiel. "Ich glaube, Sie sind zu schlau für diese Welt und es ist schwer, so schön zu sein und allen immer einen Schritt voraus zu sein. Sie langweilen sich sehr schnell", sagt er. Und endlich hält Mia mal für eine Minute die Klappe.



Es ist angenehm, dass sich die Serie auch mal eine unangenehme Pause, ein Schweigen leistet. Und den Zuschauer hinter die Fassade seiner Protagonisten blicken lässt. Denn die meisten Treffen sind weit mehr als ein gegenseitiges Abklopfen, in denen man seine beste Version präsentiert. Sie entwickeln sich zu unterhaltsamen wie beklemmenden Psychotherapie-Sitzungen, in denen einer den anderen auseinandernimmt – mit all seinen Ängsten, Hoffnungen und Frustrationen.

Bettina Hensel ist freie Journalistin für Reise, Architektur und Kultur. Für sie immer noch die Mutter aller Dating-Serien: Sex and the City.

Happy Endings sind bei Dates zum Glück nicht die handlungsweisende Parole. Der Drehbuchautor Byran Elsley erzählt mit fantastischen Dialogen und kontrastreichen Figuren ein altes Thema noch einmal so neu, dass man bis zum Schluss mitfiebert. Manche Verabredungen beginnen harmonisch und scheitern mit einem Knall, andere wiederum kriegen nach einem missratenen Start doch noch die Kurve. Und manchmal passt am Ende auch alles ganz anders zusammen als ursprünglich gedacht.

Verbrauch der Autorin während der Serie: Salziges Popcorn, Herrengedeck, Aspirin

Persönliche Wertung: Sieben von zehn Pokerchips im Dating-Casino