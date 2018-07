Die Hände werden in weiße Emaille-Schüsseln getaucht, Männer tragen Bärte und teure Leinenstoffe, sie kurbeln noch per Hand an wertigen kleinen Maschinen. Nein, kein Werbespot für den neuen Manufactum-Katalog, sondern ein Operationssaal im Jahr 1900. Nicht Kaffee wird hier manuell gemahlen, sondern das Blut aus dem Körper noch per Kurbel abgepumpt. In der Serie The Knick gibt es sie noch, die guten Dinge – nur ob man sie wirklich zurück haben will?

The Knick, gerade beim amerikanischen Sender Cinemax gestartet und seit 9. August auch bei SkyGo abrufbar, erzählt von der Arbeit im New Yorker Krankenhaus The Knickerbocker zur Jahrhundertwende – von reichen Philanthropen der Rockefeller-Ära finanziert, sollen hier auch die Ärmsten der Armen behandelt werden. Das Krankenhaus-Personal kämpft mit Korruption, Rassismus und Typhus und soll gleichzeitig auch noch die Medizin neu erfinden.

Ein weiterer Regisseur aus Hollywoods A-Liga hat sich hier im Fernsehen verwirklicht: Steven Soderbergh, berühmt geworden mit Filmen wie Sex, Lügen und Video, Traffic und der Ocean’s-Reihe, hat bei allen zehn Folgen der ersten Staffel Regie geführt. Clive Owen, der andere große Name, mit dem The Knick wirbt, spielt die Hauptfigur, die exzentrische Chirurgie-Koryphäe Dr. John Thackery.

Hart an der Grenze zum Splatter

Zum ästhetischen Kraftzentrum der Serie macht Soderbergh aber den OP-Saal – eigentlich eher ein Theater mit arenahaften Rängen für wissenschaftliche Zuschauer. Schon das Set-Design entwickelt seine ganz eigene Spannung: Die gute alte Zeit, nach der sich im 21. Jahrhundert so viele sehnen, wird in den Operationstisch verlegt, jeder Anflug von Nostalgie aber sofort mit einem Schwall von Blut unterbunden.

Lars Weisbrod schreibt für das Feuilleton der ZEIT. Seine Top 3 der besten Fernseh-Ärzte: Dr. House, J.D. bei Scrubs und Dr. Ben bei Louie. .

The Knick ist für eine Krankenhausserie hart an der Grenze zum Splatter. Wenn in allem Detailreichtum eine Bauchdeckenöffnung gezeigt wird, dann klingt das mechanische Kurbelgeräusch im Hintergrund nicht mehr nach schöner, heiler Welt. Im Gegenteil: Es macht das Grauen noch schlimmer, man wünscht sich das Piepsen der modernen Krankenhausapparaturen herbei.

Den Ärzten am Knickerbocker geht es da nicht anders als den Zuschauern. Sie wollen endlich raus aus der düsteren Zeit, in der chirurgische Eingriffe vom Barbier durchgeführt wurden, und eine moderne Medizin entwickeln, die diesen Namen verdient. Die gemütlichen Gaslampen des Krankenhauses werden am Ende der ersten Folge endlich ersetzt durch elektrisches Licht, später versucht einer der Ärzte den ersten elektrischen Staubsauger einzusetzen, um das Blut nicht mehr mechanisch abpumpen zu müssen.