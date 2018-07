Wer heutzutage den Fernseher einschaltet, muss oft erst mal kurz einen Blick ins Bildschirmeck werfen, um zu verstehen, wo er sich eigentlich gerade befindet. Gut, Privatsender von Pro7 bis RTL erkennt man zu allen Tages- wie Nachtzeiten an sensorisch übersteuerter Inhaltsverweigerung; öffentlich-rechtlich jedoch surft mittlerweile selbst Arte die Casting-Welle, und sei es mit Opernsängern. ARD-Reportagen kopieren das aufgekratzte Jahrmarktgeschrei kommerzieller Dokusoaps. Comedians, Kerners, TV-Köche flottieren frei zwischen den Frequenzen.

Kein Wunder, dass es auch bei der neuen Spielshow Tohuwabohu auf ZDFneo ein paar Dinge gibt, die noch echt nach Staatsfunk klingen: das Finale jeder Runde heißt altmodisch "Herausforderung" statt "Challenge". Und Tohuwabohu, das hebräische Wort fürs fröhliche Chaos, feierte schließlich schon in der Bibel Premiere und dürfte den jungen Mitspielern ähnlich bekannt sein wie "dufte", "galant" oder "nichtsdestotrotz".

Nichtsdestotrotz befinden sich die kreuzbraven Lilly, Janis, Lena und Calvin aus dem rechtsrheinischen Mittelstand aber bei einem Kanal, den angehende Teenager sonst nie, nie einschalten. Umso eifriger bemüht sich der Jugendableger des Zweiten, dessen Zuschauer im Schnitt über 50 ist, in keiner der 45 Minuten nüchtern, sachlich, gar erwachsen zu klingen.



Die Show wanzt sich ungeniert an ZDF-fremde Zielgruppen ran

Das liegt zum einen daran, dass Tohuwabohu im vorigen Jahr das sendereigene TV-Lab gewonnen hat, mit dem ZDFneo jugendlich-frische Formate fürs Hauptprogramm testet. Zum anderen liegt es am Konzept der Show: Je zwei B- bis D-Prominente des oberflächlichen Entertainmentfachs messen sich hier nämlich im Bespaßen zehn- bis zwölfjähriger Kids, die nach wechselnden Chall…, pardon: Herausforderungen entscheiden, wer von beiden der bessere Unterhalter ist. Weil das allein aber keinen Super RTL-Fan vorm Flatscreen hervorlockt, wanzt sich Tohuwabohuvöllig ungeniert an ferne Zielgruppen heran.

Jan Freitag ist freier Journalist in Hamburg und hält den vakanten Platz seines gescheiterten Lieblingssenders Das Vierte demonstrativ frei, bis dort US-Serien im Original laufen.

Zum Beispiel in Gestalt von Ross Antony. Bei wem dieser Name keine Alarmglocke auslöst, wer also – was bei der Stammklientel von ZDFneo nicht unwahrscheinlich ist – nie von ihm gehört hat: Antony ist ein musikalisch gescheitertes Castingprodukt, das sich seit dem Ende seiner raspelkurzen Popkarriere wuschelköpfig-schrill über die Bühnen werbefinanzierter Sendergruppen johlt, zappelt, kreischt. Dschungelkönig ist er, Panel-Star, Raab-Inventar, solche Sachen. Und nun eben: Teilstück zeitgenössischer Kinderbelustigung.

Und weil das Nachwuchsprogramm sein Publikum allerorten zusehends behandelt wie lerngestörte Teletubbies, tritt Antony nicht einfach auf – er bricht gleichsam über uns herein. So unablässig, dass selbst bei abgestelltem Ton Tinnitus droht. Wenn "Rossy" hört, dass er sein Zerstreuungstalent in der stillgelegten Zeche Zollverein beweisen soll, peitscht ein Wow durch den ersten Spielort, als hätte er dort Gold statt Kohle gefunden. Wenn er mit seinen Showschutzbefohlenen auf Schatzsuche geht, hagelt es Yeahs wie beim abschließenden Bullenzureiten.