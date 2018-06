ZEIT ONLINE: Kürzlich habe ich in einem Film über den Maler William Turner eine schöne Frage gehört, die ich gerne Ihnen als Fotograf stellen würde: "Wie zeigt man den Unterschied zwischen einem Sonnenaufgang und einem Sonnenuntergang?"

Anton Corbijn: Es geht dabei wohl um die winzigen Veränderungen von einem Moment auf den nächsten. Beim Porträtfotografieren kommt es darauf an, genau den Augenblick des richtigen Ausdrucks zu erwischen. Nur einen Moment später ist der schon wieder völlig anders.

ZEIT ONLINE: Und was macht im Gegensatz dazu den Reiz des Filmens aus?

Anton Corbijn Anton Corbijn wurde 1955 als Pfarrerssohn in einer kleinen holländischen Gemeinde geboren. Schon als Jugendlicher fotografierte er befreundete Musiker und ging schließlich nach England, um seinen Idolen näher zu sein. Rasch wurde er für seine ausdrucksstarken Porträts berühmt, darunter Aufnahmen von Tom Waits, den Rolling Stones, U2, Kurt Cobain, Miles Davis, aber auch von Politikern wie Nelson Mandela. Er begann Musikvideos zu drehen, für die er ausgezeichnet wurde. 2007 drehte er seinen ersten Film, Control, die Geschichte des Joy Divison-Sängers Ian Curtis. Es folgte The American mit George Clooney. A most wanted Man ist ein Spionage-Thriller nach dem Roman von John le Carré, den Corbijn in Hamburg drehte mit Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle.

Corbijn: Man muss völlig anders denken. Man kann zum Beispiel kein Foto von jemandem in einem schwarzen Korridor machen. Aber filmen kann man es, weil man dabei in den Korridor, ins Schwarze, hineingeht und wieder herauskommt. Es findet also eine Reise statt und die ist das Interessante.

ZEIT ONLINE: A Most Wanted Man ist nun schon Ihr dritter Film. Der vierte ist im Werden. Überraschend an ihrer beruflichen Weiterentwicklung ist auch, dass Sie nicht etwa Kameramann, sondern Regisseur geworden sind.

Corbijn: Regie führen ist tatsächlich eine völlig andere Welt als die Fotografie. Wenn ich ein Bild schieße, geschieht das meist intuitiv und schnell – für meine Porträts von Miles Davis oder David Bowie brauchte ich nur fünf Minuten. Dabei werden sie mich womöglich sogar überdauern. Einen Dreh hingegen muss man gut planen, weil eine Menge Leute wissen müssen, was sie zu tun haben werden. Dennoch besteht das große Risiko, dass nach anderthalb Jahren Arbeit der Film vielleicht nichts geworden ist, nichts Bedeutendes jedenfalls.

Filme machen kostet aber nicht nur mehr Zeit. Es erfordert einen unglaublichen Kraftakt, wirklich sein Ding, seinen eigenen Film zu machen. Das bringt Eigenschaften meines Charakters zum Vorschein, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe: Ich kann mir nicht mehr leisten, introvertiert zu sein. Ich muss die Dinge herausbringen, formulieren. Jeden Tag musst du schnell auf jedes Problem die richtige Lösung finden, damit der Film so wird, wie du ihn dir vorstellst.

ZEIT ONLINE: Warum haben Sie sich für Hamburg als Drehort entschieden?

Corbijn: Zum einen, weil John le Carrés Roman hier spielt. Außerdem mag ich Hamburg sehr mit seinem Hafen. Ich komme aus der Nähe von Rotterdam, dem größten Konkurrenten Hamburgs. Hafenstädte sind interessant, weil sie ständig dem Einfluss von außen ausgesetzt sind. Vor allem aber dreht in Hamburg keiner. Das ist fantastisch! Alles, was ich zeige, ist jungfräuliches Gebiet für die Zuschauer. Nicht wie Paris, New York, Rom oder auch Amsterdam, von denen jeder schon eine Vorstellung hat. Ich habe darüber sogar mit Wim Wenders gesprochen, der hier vor Jahren einen großartigen Film gedreht hat. Er versteht es auch nicht.

ZEIT ONLINE: Was ist so schön hier?

Corbijn: Das nordische Licht. Großartig.

ZEIT ONLINE: In Ihrem Film ist es ganz gelb und grau.