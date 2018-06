In der Großstadt irgendwo, auf ein Sofa gebettet, sitzt ein Homo Urbanus und stellt den Sender an. Aus den Fernsehlautsprechern tönt Grillenzirpen und das sachte Quietschen einer Gartenschaukel. Die 43-Zoll-Mattscheibe zeigt zuckelnde Heuwagen und Arbeitsfinger, die vom Kirschsaft kleben.



Nee, echt? Noch ein Landserie? Ja. Noch eine Landserie. Seit es im Ersten Deutschen Fernsehen vor knapp 50 Jahren zum ersten Mal gebullerbüt hat, haben die Kollegen nachgelegt. Auf Sat.1 (…ins Grüne), NDR (Landlust TV), SWR (Lecker aufs Land) und ZDF (LandGut) griff man in den letzten Jahren bereitwillig die Sehnsüchte des Großstädters auf. Back to the roots, hieß es dann, viel Grün und Kamera ab.

Leider wurden die Bedürfnisse des ernsthaft landlustigen Zuschauers dabei nur mäßig gestillt. Die Formate gerieten wahlweise zur Kochsendung, zum Rosamunde-Pilcher-Stück oder zum fragwürdigen Dating-Portal (Bauer sucht Frau). Es ist eben nicht einfach, Idylle zu filmen, schon deshalb, weil sie durch alle Sinne geht.



Sehnsuchtsort Uckermark

Lola Randl (zuletzt gelobt für ihr Kinoexperiment Die Erfindung der Liebe) hat es dennoch probiert. Mit ihrer Dokumentationsreihe Landschwärmer zeigt der Sender Einsfestival Idyllen und Idyllen-Brüche mit einem Setting, das altbekannt ist: Ein paar Städter ziehen raus aufs Land.

Die Landschwärmer, das sind Ärztin Andrea, Filmproduzent Jakob, Jugendbuchautorin Jeanette, ihre Familien und Freunde. Sie sind gebildet, sie sind jung. Und sie haben einen gemeinsamen Sehnsuchtsort. In der Uckermark buddeln sie sich durch Gärten und Äcker. Sie bauen Kartoffeln an, bepflanzen Kräutergärten ("Was ist das? Oregano?"), tanzen Shuffle und sie reflektieren ihr Dasein.

Kitschig? Kein Stück

Die Handkamera ist hautnah dabei, und filmt zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Szenen – unkommentiert, unprätentiös, und für sich sprechend. Sie zeigt Menschen, die abseits ihrer vertrauten Gefilde unbeholfen und in jeder Hinsicht Anfänger sind. Sie zeigt geplatzte Reifen und brache Felder, auch ursprünglich sein ist nämlich gar nicht so einfach. Wie soll man aus dem Stegreif Roggen von Gerste unterscheiden und wie ein Straußenei öffnen?

Andrea, Jakob und Co. durchlaufen einen holprigen Lernprozess, bei dem Not-Googeln und Scheitern erlaubt ist. Sie haben ja Zeit. Und wo wenn nicht hier sollen sie ihre lang gehegten Träume in die Tat umsetzen? Also nähen sie, pflücken Kirschen, spielen Gitarre, sinnieren. Sie raspeln Karotten, grillen und schießen Fotos vom Vollmond. Kitschig? Kein Stück.