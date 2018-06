Ach, die große Zeit der Türen, sie sei ja leider vorbei, seufzte Robert Musil einmal: "Man schlägt niemandem mehr die Tür vor der Nase zu, sondern nimmt schon die telefonische Anmeldung seines Besuches nicht entgegen; und vor seiner eigenen Tür zu kehren, ist eine unverständliche Zumutung geworden. Das sind längst undurchführbare Redensarten, sind nur noch freundliche Einbildungen, die uns mit Wehmut beschleichen, wenn wir alte Tore betrachten." Insofern hätte dem Dichter Milagros Mumenthalers Debütfilm Offene Türen, offene Fenster bestimmt gefallen. Hier wird an ihnen geklopft und gelauscht, sie werden verbarrikadiert und aufgebrochen, gern werden sie sogar gleich dreimal hintereinander zugeknallt.

Verschlossen sein oder sich öffnen, mit ihr ins Haus fallen oder offen einrennen – Metaphern, die auf die enge Verbindung zwischen psychischen Vorgängen und dem Raumelement hinweisen, gibt es unzählige. Dieser Film nimmt sie wörtlich, indem er ein Haus als Kraftfeld familiärer Verlustbewältigung zeigt.

Dabei geht es zuerst vor allem um regelrechte Platzkämpfe. "Rück endlich zur Seite!" und "Beweg dich, du faule Socke" sind die meistgebrauchten Sätze der drei Hauptfiguren. Die Schwestern gehen nicht zimperlich miteinander um, Meckereien und Streite sind an der Tagesordnung. Erst nach einer Weile wird offenbar, dass der Alltag der Heranwachsenden um eine Leerstelle kreist: Ihre Großmutter, von der sie offenbar großgezogen wurden und in deren Haus sie noch wohnen, ist vor Kurzem gestorben. Ihre Eltern scheinen schon lange tot zu sein. Mit dem erneuten Verlust geht jede auf ihre Weise um. Marina (María Canale), mit Anfang Zwanzig die Älteste, stürzt sich in Studium und Hausarbeit. Sofía (Martina Juncadella) konzentriert sich auf neue Klamotten und ihre wütende Verachtung für die ältere Schwester. Und Violeta (Ailín Salas), die Jüngste, eine Lolitafigur, die noch zur Schule geht, scheint ganz in Lethargie zu versinken. Alle sind in der stummen Trauer mit sich selbst beschäftigt. Für Verständnis, gar Trost untereinander, ist keine Energie da. Worte und sogar Tränen sind rar in diesem spätadoleszenten Abschiedsprozess.

Das beeindruckende Debüt der argentinisch-schweizerischen Regisseurin Milagros Mumenthaler gewann bereits 2011 beim Festival in Locarno die Hauptpreise für Spielfilm und Hauptdarstellerin (María Canale, in ihrem zurückhaltenden Spiel tatsächlich überragend). Obwohl Mumenthaler mit ihrer Familie während der Militärdiktatur aus ihrer Geburtsstadt Buenos Aires schon früh in die Schweiz zog und erst zum Filmstudium zurückkehrte, zählt sie mit ihrer eigenwilligen Ästhetik eindeutig zu jener Strömung des argentinischen Kinos, für die gerade Regisseurinnen sich international einen Ruf verschaffen. Ob El niño pez (Das Fischkind, 2009) von Lucía Puenzo oder die Berlinale-Filme El Premio (Paula Markovitch, 2011) und Rompecabezas (Natalia Smirnoff, 2010) – sie alle nehmen sich in langen, zurückgenommenen Einstellungen viel Zeit für ihre Figuren, statt sie in eindeutige Erklärungsmuster zu pressen.

Der Film erzählt auch die Geschichte eines Zögerns, des schmerzhaften Verharrens in einem Zwischenzustand, auf der Schwelle. Etwas ist zu Ende gegangen, das Neue hat noch nicht begonnen. Kann noch nicht beginnen, bevor in der scheinbaren äußeren Bewegungslosigkeit nicht eine innere Entwicklung stattgefunden hat. "Türen und Fenster öffnen" (Abrir puertas y ventanas) heißt das Original in leichter Abweichung vom deutschen Titel. Im Gegensatz zum eher statischen Offene Türen, offene Fenster benennt es eine Dynamik und damit das Öffnen nach draußen, zum Anderen und zur Zukunft als zentrale Notwendigkeit und Desiderat.