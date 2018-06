"Warum es ein Fehler war, Beckmann zu erschießen", lautete einer der tollsten Titel aus Herbert Reineckers Derrick-Vorgänger-Serie Der Kommissar. Spaßvögel könnten den mit Blick auf das Ende einer ARD-Talkshow so formulieren: Warum es kein Fehler war, Beckmann zu schließen.

Denn seinen Platz in der deutschen Fernsehgeschichte hat Reinhold Beckmann eh sicher: als Sportmoderator. Der gebürtige Twistringer, bei der ARD großgeworden, renovierte ab 1993 bei Sat.1 die Fußballberichterstattung als Chef von ran. Dieser Erfolg hat seinen Namen gemacht. Beckmann kehrte zur ARD zurück, wo der heute 59-jährige neben Sportmoderationen auch eine wöchentliche Talkshow übernahm, obwohl zuvor der Versuch, bei Sat.1 ein Unterhaltungsformat namens No Sports zu etablieren, grandios gescheitert war; Kritiker sprachen von der peinlichsten Show in der Sendergeschichte.

Solche intensiven Superlative kommen einem von heute aus betrachtet merkwürdig vor. Denn wenn man sich fragt, da nun die wöchentliche Talkshow Beckmann als machtarithmetische Spätfolge des Günther-Jauch-Transfers von 2011 zu Ende geht, wie man den Talker Reinhold Beckmann einmal erinnern wird – dann fällt einem eben nicht viel ein.

Anderen geht das nicht anders. Eigentlich sollte man zu Beckmanns Eigenheiten doch Antwort finden in Parodien von ihm, weil die, um Wiedererkennung zu produzieren, zwangsläufig Charakteristika herausstellen müssen. Nun gehört Beckmann zwar zu den Figuren, die die Switch-Macher für ihre Arbeit als relevant erachten. Allerdings ist das konkrete Material eine einzige Enttäuschung: Der Beckmann von Max Giermann kommt gar nicht rüber wie Beckmann!

Keine typischen Floskeln

Was nicht daran liegt, dass Giermann sein Geschäft nicht verstünde: Stefan Raab kann er bis ins Detail des Jacketzupfers nachahmen und seine Hugo-Egon-Balder-Imitation hat den Persiflierten einst ziemlich bedröppelt hinterlassen, weil der sich beim Blick in den Spiegel seiner Manierismen zu gut getroffen fand. Zu Beckmann aber ist Giermann nicht mehr eingefallen als etwas sehr Allgemeines: der Zynismus eines sich sonst verständnisvoll gebenden Moderators, der in der Parodie das ausspricht, was normalerweise ungesagt bleibt. Körpersprachlich hat der Parodist lediglich das Unterwürfig-Vorgebeugte aufgenommen; das investigativ daherkommende Reiben der Finger, mit dem Beckmann versucht, seinen abgelesenen Fragen gestisch Brisanz zu verleihen, war Giermann offenbar nicht aussagekräftig genug.

Warum es so schwer ist, Beckmann wiederzuerkennen, zeigt noch ein anderer Vergleich: Reinhold Beckmann ist auch durch das geschriebene Wort nicht abbildbar. Es gibt keine Floskeln oder Formulierungen, die als für ihn typisch Karriere gemacht hätten. Verbal hat sich Beckmann immer auf Allgemeinplätzen rumgetrieben: junge Fußballspieler wurden in seinen Sportkommentaren automatisch zu "Jungen Wilden". Johannes B. Kerner dagegen, der lange so was wie die Parallelkarriere im ZDF hinlegte, hat seine scheinheilige Schmierlappigkeit immer hinter höflich tuender Gespreiztheit verborgen, die ranzige Feuilletonvokabeln ("nachgerade") mit kompliziert wirkenden Satzkonstruktionen kombinierte. Ein Stil, den der Fernsehkritiker Stefan Niggemeier einmal auf die eben treffende Formel brachte: "Nicht fragen wird man wohl noch dürfen."