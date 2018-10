Der als der "Beißer" in James-Bond-Filmen bekannt gewordene US-Schauspieler Richard Kiel ist tot. Er sei zuletzt in der Klinik Saint Agnes im kalifornischen Fresno behandelt worden und nun gestorben, teilte Krankenhaussprecherin Kelley Sanchez am Mittwoch mit.

Den Status einer Legende erwarb sich der über zwei Meter große Kiel mit seiner Rolle als "Beißer", einem einsilbigen Handlanger mit kräftigem Gebiss. "Beißer" trat in den James-Bond-Klassikern Der Spion, der mich liebte von 1977 und Moonraker – Streng geheim von 1979 auf. In beiden Streifen kämpfte er gegen Hauptdarsteller Roger Moore, wobei er am Ende von Moonraker die Seiten wechselt. "Er war ein loyaler Freund und Mandant für mehr als 35 Jahre. Er war nicht nur ein riesiger Schauspieler, sondern auch ein großartiger Mann", sagte sein Agent Steve Stevens über ihn.



Seinen ersten Filmauftritt hatte Kiel in Eegah im Jahr 1962. In dem Film stoßen Teenager auf einen Höhlenmenschen, der Amok läuft. Zwischenzeitlich jobbte er als Türsteher, Grabplatz-Verkäufer und Mathelehrer in Abendschulen. Später ergatterte er Rollen in mehreren Horror-Serien. Den endgültigen Durchbruch schaffte er als "Beißer".

Trotz Auftritten in etlichen anderen Filmen und TV-Shows, etwa im Actionstreifen Die härteste Meile oder der Sportkomödie Happy Gilmore, konnte Kiel der öffentlichen Wahrnehmung als "Beißer" nicht entkommen. Seine Parade-Rolle nahm er sogar nochmal in einen Film ein, der nichts mit der Bond-Reihe zu tun hat. 1999 spielte er den Charakter für Inspektor Gadget. Nachdem er bei einem Unfall verletzt wurde und nur noch schlecht laufen konnte, hörte er langsam mit der Schauspielerei auf.



"Bis zum heutigen Tag gehe ich mit Sonnenbrille und Hut raus, weil die Leute mir vom anderen Ende der Straße 'Hey, Beißer!' zurufen würden", sagte er erst zu Jahresbeginn der Zeitung Daily Mail. Kiel wäre am Samstag 75 Jahre alt geworden.