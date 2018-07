Ja, es fällt, diesmal. Aber wer sich entscheidet, gegen die erstmalige RTL-Übertragung der EM-Qualifikation den Tatort aus Luzern zu senden, nimmt das ja auch billigend in Kauf. Dabei ist die Schweiz ein so schönes Land. Die majestätischen Berge, das heilsame Klima, der leckere Käse, Neutralität, Diskretion und direkte Demokratie für einen Menschenschlag, dem hierzulande nur synchronisiert beizukommen ist.

Sie kann aber auch ein ganz schön unschönes Land sein. Mit hermetischer Einwanderungspolitik nebst Bewohnern, deren politische Partizipation gern rassistische Vorurteile bedient.



Dazu eine fast kariöse Vernetzung von Politik, Wirtschaft, Eliten. Der Star unter den Furunkeln am Hintern schweizerischen Selbstverständnisses: Das Bankgeheimnis.

Und da in diesem einst gut gemeinten Begriff sozialer Kälte, der das Schweizer Wesen mehr prägt als Alpenidylle, Emmentaler und Wilhelm Tell zusammen, da dem Bankgeheimnis also schon etymologisch etwas Obskures, Nebulöses, Rätselhaftes anhängt, handelt dieser Tatort vor allem von Paranoia. So scheint es zumindest.

Irgendwann fühlen sich jedenfalls alle mal verfolgt. Zu Beginn ein verdächtiger Banker, der eine geschlagene halbe Stunde lang wackelkamerabegleitet vor vermeintlichen Mitwissern seiner gestohlenen Steuer-CD durch Luzern flieht.

Sodann seine betrogene Frau, die dauernd einen dicken Geländewagen im Nacken spürt, dessen Fahrer zwar unsichtbar ist, aber dadurch umso verdächtiger.

Und schließlich schnupft sogar Kommissar Flückiger eine Prise Paranoia, als er hinter arglosen Kleinwagen Überwacher wittert, einen Suizid in der geschlossenen Psychiatrie für Mord hält und immer mal wieder seelisch mit Vierbeinern aneinandergerät.

Es geht also nicht nur ums Bankgeheimnis und die Folgen. Vielmehr um ein System der Angst, das die Geheimniskrämerei rund um Steuerhinterziehung und Wikileaks, Offshore-Konten und Steuerfahndung zur kollektiven Panik verstärkt. Zwischenzeitlich wird die allerdings so sediert, fast abwesend verhandelt, dass man sich Amtshilfe aus Hamburg wünscht, um mal etwas Fahrt in die Ermittlungen zu bringen.

Als die Bedrohung dank zweier Geiselnahmen dann endlich Realität wird, kriegt der Fall jedoch nicht nur Action, sondern soziokulturelle Relevanz: Als Porträt einer Gesellschaft, deren Heimlichtuerei nicht nur die Wirtschaft untergräbt, sondern das Miteinander insgesamt.

Dass nach zwei Morden am Ende zwar nicht der Täter, aber dessen Überführung fehlt, ist da nur die logische Konsequenz eines Systems, in dem sich die Eliten zur gegenseitigen Bereicherung verschworen haben. Für den hauptschuldigen, aber unbehelligten Staatssekretär, der am Ende in seiner Luxuslimousine dahingleitet, mag die Schweiz tatsächlich ein wunderschönes Land sein.