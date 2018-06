Fortaleza. Stadt an der Ostküste Brasiliens. Seit diesem Jahr bekannt als Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft. In diversen Reiseführern schon immer gerühmt für seine vielen Strände. Vor allem den Praia do Futuro, den Strand der Zukunft. Acht Kilometer perfekte Brandung, feinster Sand und zahllose barracas mit Restaurants, Sonnenliegen und Beauty-Salons. Ein Touristenparadies. Allerdings nicht in Karim Aïnouz’ Drama gleichen Namens. Er zeigt den Traumstrand als Naturort von wilder, mitleidloser Schönheit. Und als Ausgangspunkt einer Reise, die den Rettungsschwimmer Donato (Wagner Moura) weit weg führt – mitten ins kalte Berlin.

Am Anfang der Geschichte steht der Tod. Konrad (Clemens Schick) und seinen Freund trifft er in voller Fahrt. Eben noch saßen die durchtrainierten Männer auf ihren Motorrädern und röhrten durch eine Dünenlandschaft. In der nächsten Szene springen die Draufgänger ins Meer und die gefährliche Unterwasserströmung zieht den einen unerbittlich in die Tiefe. Auch Donato, der erfahrene Rettungsschwimmer, kann ihm nicht helfen. Zurück bleiben zwei Männer, die sich größtenteils anschweigen und doch zueinander finden. Konrad sucht die Leiche, Donato begleitet ihn. Nachts, im Auto, fallen die beiden übereinander her. Und wirken dabei selbst wie Ertrinkende, die sich aneinander festklammern.

Schnitt. Zwei Männer stehen auf der Oberbaumbrücke in Berlin und blicken in die trübe Spree. Donato ist Konrad nach Deutschland gefolgt. Aber hier leben? Ohne das Meer, in der Trübnis des ewigen Berliner Winters? Kann eine Liebe das aushalten? Was macht Donato überhaupt in dieser fremden Stadt, deren Sprache er nicht spricht und deren Klima ihm unerträglich erscheint? Fragen, die acht Jahre später auch seinen kleinen Bruder Ayrton (Jesuita Barbosa) in die deutsche Hauptstadt treiben. Wie sich herausstellt, hat Donato Brasilien Hals über Kopf verlassen, ohne seine Familie zu verständigen, ohne sich je wieder bei ihr zu melden.

In Brasilien wurde Praia do Futuro vor allem als Schwulen-Drama wahrgenommen – und damit als Provokation. Nicht nur sind küssende Männer und ganz beiläufig auch Genitalien auf der Leinwand zu sehen. Karim Aïnouz bedient sich mit Wagner Moura auch eines Hauptdarstellers, der zuvor mit dem Polizei-Thriller Tropa de Elite (2007) und seiner Fortsetzung bekannt wurde. Dass ausgerechnet dieser Action-Star in seinem neuen Film mit einem Deutschen knutscht, war scheinbar für einige Brasilianer so unerträglich, dass sie unter Protest das Kino verließen. Dabei ist Praia do Futuro viel mehr als ein schwules Melodram. Eine Mischung aus kraftvoller Stilübung und tastendem Suchen nämlich, die über Fragen der schwulen Befindlichkeit oder kulturellen Zugehörigkeit weit hinausgeht.

Aïnouz’ Film belässt der Erzählung ihre Leerstellen und den Figuren ihr Geheimnis. Statt sie wie im klassischen Melodram zu überspitzen, verschleiert Aïnouz die Konflikte, die die Protagonisten antreiben. Das Geschehen wirkt in Praia do Futuro immer leicht entrückt; die eigentliche Handlung tritt in den Hintergrund, Stimmungen und Atmosphäre, Bilder und Musik übernehmen die Hauptrollen.