Sich ein Bild machen von jemandem. Das wirkt fast schon anachronistisch, wenn eine ganze Industrie an der perfekten Selfie-App bastelt. Dennoch scheint die Sehnsucht, in einem Bild das wahre Ich zu entdecken, größer denn je zu sein.



Gleich mehrere Sender haben in diesem Jahr versucht, das Format des Star-Interviews oder -porträt zu revolutionieren. Benjamin von Stuckrad-Barre ließ sich in Stuckrads Homestory unvorbereitet zu Lars Eidinger und Westbam nach Hause schicken, Jenke von Wilmsdorff quartierte sich über Nacht bei Margarethe Schreinemakers oder Jan Ullrich ein und in der Reihe Kessler ist... verwandelte sich der Comedian Michael Kessler dank Make-up und genauer Beobachtungsgabe in Matthias Steiner und Heino.



Die ungewöhnlichste Idee hatte aber der Schweizer Sender 3Sat. Er engagierte Wolfgang Beltracchi, derzeit Fälscher auf Freigang, Prominente im Stil berühmter Künstler zu malen. Sein erstes Modell: Harald Schmidt.

Hier treffen also der größenwahnsinnigste lebende deutsche Maler und der größenwahnsinnigste deutsche Entertainer aufeinander. Und schon die erste Konversation ist denkwürdig.

Beltracchi: "Sind Sie groß!" – Schmidt, launig: "Jetzt kommt der Standardsatz: das Fernsehen täuscht." – Beltracchi: "Nein." – Schmidt: "Doch." – Beltracchi: "Nein, ich kenn' Sie ja nicht aus dem Fernsehen." – Schmidt, konsterniert: "Ja, und, aber, die Größe, da haben Sie eine Vermutung gehabt …?"

Wunderbare Gegenfigur zur verhassten Kunst-Elite

Allein um Schmidt einmal sprachlos zu erleben, lohnt es sich, den Auftakt der fünfteiligen Serie Der Meisterfälscher zu sehen. Das Konzept mag man durchaus zweifelhaft finden: ein verurteilter Fälscher darf noch einmal öffentlichkeitswirksam sein Handwerk zelebrieren. Doch Beltracchi ist ein besonderer Fall: im Gegensatz zu vielen anderen Fälschern wird er tatsächlich von vielen als Künstler gesehen, vielleicht, weil er sich auch immer so geriert hat. "Ich habe ja keine Bilder kopiert, sondern Bilder gemalt, die die Maler gemalt haben könnten", sagte Beltracchi in einem Interview mit der ZEIT. Vielleicht ist dieser schnodderige Mann mit den Jesuslocken und den Hawaiihemden aber auch einfach eine zu schöne Gegenfigur zur verhassten Kunst-Elite mit ihren Millionenumsätzen.

Die Sendung lässt kritische Fragen nicht aus. Ein Interviewer im Off fragt Beltracchi etwa, ob er seine Taten bereut (tut er nicht), ob ihm die Opfer leid tun (welche Opfer?) und ob jemand für ihn nicht als Opfer gelte, nur weil er reich sei (ja, findet er). Natürlich wird hier keine Gegenseite gehört. Beltracchi soll schließlich vor allem als Verstärker seines Gegenübers dienen.

Das gelingt im Fall von Schmidt außergewöhnlich gut. Vor allem, weil dem Maler jegliche Heldenverehrung fehlt. "Umso besser, wenn man sich nicht kennt", sagt er. "Ich will ja nicht den Schauspieler malen, sondern den Menschen." – Schmidt: "Was immer das auch ist …" – Beltracchi: "Das seh'n wir dann."

Was also sieht man in den knapp 30 Minuten, in denen Schmidt in der Manier von Otto Dix gemalt wird? Wie sich das Kräfteverhältnis von Maler und Porträtiertem während des Modell-Sitzens entwickelt. Eine fast vergessene Form des Sich-Aussetzens wird da inszeniert. Zuletzt hatte Marina Abramović das in ihrer Performance The Artist is present im New Yorker Moma vorgemacht. Sie saß den ganzen Tag auf einem Stuhl und sah ihre wechselnden Gegenüber einfach an. Viele hielten das nicht aus, einige brachen in Tränen aus.