Noch bevor Thorsten Lannert (Richy Müller) in einem Stuttgarter Supermarkt ein Mitglied der "Rewe Armee Fraktion" erschießen wird, sich später für den sogenannten Rettungsschuss rechtfertigen muss, und seinen scheidungsdepressiven Kollegen Sebastian Bootz (Felix Klare) vor dem Frustalkoholismus bewahren wird, muss Deutschland sich den Tatort Eine Frage des Gewissens vorauseilend schön trinken.

Viele Zuschauer leiden immer noch unter dem Einfluss des vergangenen Sonntags, als der Berliner Kommissar Felix Stark (Boris Aljinovic) angeschossen wurde, weil er zuvor einen Stalker mit sehr eigensinnigen modischen Vorstellungen jagte.

Allen Barmenden, die bei Molle mit Korn noch immer um das Leben des vielleicht toten Kommissars bangen, sei mit einem fröhlichen "Proschd, Proschd" jenes inoffizielle Ende von Felix und Trude empfohlen. Genug geweint, Skål!

Doch nun zurück in das Heimatstädtle aller Berliner Schwaben. Darin, dass sich in einem Stuttgarter Supermarkt niemand gern von einem "Terrorischden"-Trio erschießen lassen möchte, war sich Deutschland am Ende dieses Herbstsonntags einig. Obwohl dort immerhin schon Mindestlohn gezahlt wurde. Wesentlich kontroverser für die Fernsehnation war aber das Thema Haare und deren Pflege.

Kommissar Bootz leidet nun ja besonders schön und pflegt – wenn schon nicht die Haare, dann zumindest den Mythos des leidenden Mannes – und damit eine gute alte Tatort-Tradition. Mit Lederjacke in der Kneipe am Tresen sitzen, in der eigenen Wohnung vor sich hin schimmeln, besoffen irgendwelchen Leuten an den Kragen gehen. Weil aber Kommissare im Fernsehen auch immer ein bisschen schlau sein müssen, gibt es für Bootz selbst im Delirium doch wenigstens ein Schnapsglas voll Selbsterkenntnis: "Vorsicht, ich bin besoffen!"



So leicht lernt man sich im Ländle kennen. Denn Stuttgart hat – was vielleicht auch ganz gut ist – ein eigenes soziales Netzwerk namens Stutt-Net. Da braucht man gar kein Sparship mehr! Da muss man nur ein bisschen stoogeln und auf dem Second Screen den Tatort stuttern. Supi Stutti! Was in Stuttgart jedoch Opfer einer Entführung geworden sein muss: der Dialekt.

Und wenn dann doch mal einer "Ei sischa!" sagt oder jemanden etwas aufs Mailböxle g'schwätzt wird, stehen gleich wieder die Gentrifizierungsgegner auf der Matte.

Ist Berlin jetzt das neue Stuttgart oder Stuttgart das neue Berlin? Jedenfalls ist den Kollegen Lannert und Bootz der Unterschied zwischen Besetzer und Besitzer noch nicht ganz klar. Das verbliebene Terroristen-Duo beschatten sie im hochpolierten Porsche in der Hausbesetzerszene.

Zum Glück hat aber KHK Lannert ziemlich offensichtlich den richtigen Riecher, und nun ist endgültig bewiesen, dass es zwischen Hauptstadt und Landeshauptstadt eine weitere Tangente gibt:

Am Ende wird der "Pain-in-the-ass"-Jurist als ehemaliger Vergewaltiger enttarnt, der seit zwölf Jahren in seinem Job nach Sühne sucht. Berufspsychologisch höchst interessant, genauso wie bei den Berufsgruppen Pferdemetzger, Tatortreiniger und Boulevardjournalist. Und auch der Begriff Opferanwalt bekommt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Verständlich also, dass der Kloppo-Doppelgänger jetzt sein Täterprofil polieren muss, nicht nur was die Haardichte in den Geheimratsecken angeht.

Und das Einzige, das diesem Tatort gefehlt hat waren Mauldäschle. Ganz zum Schluss hatte wenigstens die Kehrwoche ihren großen Auftritt in Form eines Staubsaugers, der fortan als Symbol der stillschweigenden Männerfreundschaft in die Tatort-Geschichte eingehen wird. An die Düsen, Männer! Sonst kommt noch der Tatortreiniger. Bleibt nur noch eine Frage zu klären:



Darauf gibt es in Deutschland – egal ob in Baden-Württemberg oder Berlin-Brandenburg – nur eine Antwort: Deine Mudda!