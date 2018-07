Der Film Elser – Er hätte die Welt verändert über den Hitler-Attentäter Georg Elser ist im Münchner Prinzregententheater mit dem Hauptpreis des Bayerischen Filmpreises ausgezeichnet worden. Die Produzenten Oliver Schündler und Boris Ausserer erhielten die mit 200.000 Euro am höchsten dotierte Auszeichnung des Abends. Sie wurde von Elsers Neffen Franz Hirth überreicht, der von seinen Erinnerungen an die Zeit berichtete, als sein Onkel versuchte, Hitler zu töten.

"Ein sorgfältig recherchiertes und brillant geschriebenes Drehbuch von Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, ein in jeder Nuance überzeugender Hauptdarsteller Christian Friedel und eine meisterhafte Regie von Oliver Hirschbiegel machen Elser zu einem herausragenden Kinoereignis", hieß es in der Begründung der Jury.

Mit der Zeit des Nationalsozialismus befasst sich auch der Film Im Labyrinth des Schweigens über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Alexander Fehling bekam den Preis als bester Darsteller für seine Rolle als Ankläger. Die Auszeichnung überreichte ihm ein Mann, der damals Ankläger war und eine zentrale Figur in der Aufklärung über das Grauen von Auschwitz einnahm. Der ehemalige Staatsanwalt Gerhard Wiese lobte nicht nur Fehlings schauspielerische Arbeit: "Als Mensch super-sympathisch, charismatisch", sagte Wiese zu einem sichtlich gerührten Fehling.



Kameramann Gernot Roll mit Ehrenpreis ausgezeichnet

Der Regiepreis ging an Baran bo Odar für seinen Hacker-Film Who Am I – Kein System ist sicher mit Tom Schilling und Elyas M'Barek. Als beste Darstellerin wurde Katharina Marie Schubert für ihre Rolle als arbeitslose Schauspielerin in Ein Geschenk der Götter ausgezeichnet.

Jasna Fritzi Bauer gewann für ihre Rolle in About a Girl und Louis Hofmann für Freistatt jeweils den Preis als Beste Nachwuchsdarsteller. Der Nachwuchsregiepreis ging an Tomasz Emil Rudzik für seinen Film Agnieszka, der Drehbuchpreis an Sarah Nemitz, Lutz Hübner und Oliver Ziegenbalg für den Schulfilm Frau Müller muss weg.

Mit dem undotierten Ehrenpreis wurde der Kameramann Gernot Roll (Nirgendwo in Afrika) ausgezeichnet. Der Publikumspreis ging an die Büro-Satire Stromberg - Der Film mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle.