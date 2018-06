Zwei Wochen lang macht RTL das Fernsehen zum Schlüsselloch. Wir gucken durch und sehen: viel Grün, eine Feuerstätte, Holzpritschen, eine Badestelle und ein Häuflein kleiner bemitleidenswerter, käfergleicher Lebewesen mit roten Beinchen und grünem Wams, die orientierungslos durchs Blattwerk krabbeln, erschöpft auf dem Rücken liegen, ins Leere starren und mit ekelverzerrtem Gesicht nach Plastiksternen greifen. Hinter dem Schlüsselloch liegt also eine recht erbärmliche Wohnstube, die den Geruch von Banalität, Ekel und Würdelosigkeit verströmt. Und dennoch schauen täglich fast acht Millionen Fernsehzuschauer in dieses schmuddelige Dschungelstübchen; die wenigsten geben es zu. Als Ich bin ein Star – holt mich hier raus vor elf Jahren auf Sendung ging, war die Empörung über das Freilandexperiment mit einkommensschwachen Prominenten noch groß. Mittlerweile gehört das Dschungelcamp zu den Höhepunkten der jährlichen Fernsehunterhaltung. Vor zwei Jahren wurde die Sendung gar für den Grimme-Preis nominiert.

Das Format entlässt den Voyeur in uns aus dem Käfig des Gewissens. 16 Abende lang können wir ihn ganz schamlos neben uns aufs Sofa setzen und verblassten Fernsehmenschen dabei zusehen, wie sie Cocktails aus Ungeziefer schlürfen, in rosige Schafshoden beißen, lebendige Maden verspeisen oder sich von Molch, Lurch und Aal zwicken und lecken lassen. "Fernsehen besteht", so sagte der ehemalige RTL-Geschäftsführer Helmut Thoma einmal, "immer auch aus Voyeurismus. Man kann zynisch sagen, Reality-TV ist das unsägliche Glück, bei einem Unglück dabei zu sein".

Es ist klar, dass im Dschungelcamp kein Unglück passieren wird. Darauf zu warten, das weiß der Castingshow-geschulte Zuschauer längst, wäre naiv. Das Unglück passierte den Kandidaten, lange bevor sie ins Dschungelcamp zogen: Sie wurden unwichtig oder gar nicht erst wichtig; sie wurden der öffentlichen Wahrnehmung beraubt oder erlangten diese nicht. Dieses Aufmerksamkeitsdefizit muss erhebliche seelische Amputationsschmerzen verursachen, für die RTL mit seinem Dschungelcamp fungiert wie eine renommierte Arztpraxis, in die einmal im Jahr für zwei Wochen ein berühmter Wunderheiler kommt, der mit abartigen Methoden das Selbstwertgefühl wieder zum Pulsieren bringt und Prominenz verspricht, dabei aber verheimlicht, dass diese allenfalls die Halbwertzeit eines Brausestäbchens auf einer gut eingespeichelten Zunge hat. 300 Kandidaten bewarben sich in diesem Jahr für einen Platz im Camp.

Der Voyeur in uns ist längst gesättigt

Alljährlich fragt man sich, warum Menschen sich das antun, sich bloßstellen und mit ihrem Essgeschirr wie Aussätzige durchs Dickicht klappern. Viel interessanter ist aber die Frage, warum wir ihnen dabei so gern zuschauen. Auch das diesjährige Dschungelcamp spielt mit Ekel und Ängsten. Aber der Verzehr von Hirn, Hoden und Fischaugen und der damit einhergehende Brechreiz eines erloschenen Seriensternchens haben sich über die Jahre abgenutzt und sind kaum noch spannender als die Ziehung der Lottozahlen. Der Voyeur in uns ist längst gesättigt und hat sich an bizarre Fütterungen gewöhnt wie das Kind an den Spinat.



Also, warum tun wir uns das an? Warum beobachten wir so gern dieses kleine armselige Grüppchen Pseudoprominenter, von denen jeder Einzelne über die zittrige Strahlkraft eines defekten Fahrradlämpchens nicht hinauskommt? Warum spähen wir mit Vergnügen? Haben wir nicht unlängst unsere moralische Empörung lauthals auf die Straße getragen, als es um Überwachung und Vorratsdatenspeicherung ging? Als wir Gefahr liefen, zum transparenten Bürger zu werden? Wie viele Kameras am Laptop wurden zugeklebt? Manche sogar mit einem Wundpflaster. Unsere Privatsphäre ist uns heiliger denn je. Welcher Heuchelei fallen wir also anheim, wenn wir unsere Wohnzimmertür hinter uns schließen und anderen dabei zusehen, wie sie ihr Seelenleben wie einen Vogelbalg nach außen stülpen, um es mit Aufmerksamkeit auszustopfen?