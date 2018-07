Alzheimer ist ein Skandal. Wenn Descartes' Satz stimmt, dass ich bin, weil ich denke, so ist diese Krankheit das Schlimmste, was dem Menschen als Verstandswesen geschehen kann: die Selbstvergessenheit im grauenhaften Wortsinn.

Eine der gewaltigsten Beschreibungen des geistigen Verdämmerns verdanken wir William Shakespeare. "Mir scheint", sagt sein König Lear, "ich sollte euch kennen, und diesen Mann auch, doch (…) alle Kenntnis, die ich habe, erinnert sich nicht an diese Kleider, auch weiß ich nicht, wo ich letzte Nacht gewohnt habe." Es spricht vieles dafür, Shakespeares Figur als eine der ersten dementen Gestalten der Kulturgeschichte zu betrachten. Inzwischen wird dessen Verfall in jüngeren Aufführungen akzentuiert. Eine immer älter werdende Gesellschaft sehnt sich nach der kulturellen Verarbeitung eines ihrer größten Schreckbilder.

Alzheimerdarstellungen – in der Literatur oder im Kino – lassen sich als eine zaghafte Enttraumatisierung begreifen. Die Krankheit ist nichts mehr, was sich nur auf freundlich gestrichenen Pflegeheimfluren abspielt. Literatur und Film sind daher sogleich Vorbereitung auf das, was vielleicht kommen mag, und der Versuch einer Alltäglichmachung des größten Horrors des modernen Individuums, das sein Ich so pflegt wie nie zuvor: die Auslöschung seines Geistes. "Ich wünschte, ich hätte Krebs", sagt Alice Howland in Richard Glatzers Still Alice.

In diesem Film bricht die Krankheit in eine bürgerliche Familie. Alice Howland, gespielt von Julianne Moore, ist eine 50-jährige berühmte Linguistin. Auf einem Vortrag fällt ihr, die nie Notizen braucht, zunächst ein Wort nicht mehr ein. Beim Joggen findet sie plötzlich den Weg nach Hause nicht mehr, das Kurzzeitgedächtnis funktioniert kaum noch. Alice leidet unter der seltenen Frühform von Alzheimer. Eine Frau der Wörter verliert ihr Gedächtnis und somit ihre Sprache. Allein das ist eine biografische Tragödie. Der Film zeigt jedoch auch: Vor der Krankheit sind alle gleich. Es gibt den Alltag, der Alice plötzlich mehr und mehr zum Rätsel wird. Es gibt ihren Mann, der trotz ihrer Krankheit nicht auf seine Karriere verzichten will. Es gibt ihre Kinder, die plötzlich mit der Frage konfrontiert werden: Bekomm ich das auch?

Alice’ Alzheimerform ist erblich und provoziert damit die Anschlussfragen in Glatzers Film: Wie weit reicht Familie? Wo endet Liebe? Der Regisseur hält sich in seinem Film an die physiologische Dramaturgie, die der Krankheit eingeschrieben ist. Zunächst sind es nur ein paar Wörter, die fehlen, Kochrezepte. Alice macht Gedächtnisübungen, die jedoch immer weniger gelingen. An der Universität kann sie bald nicht mehr weiter unterrichten. Nach einem Theaterstück erkennt sie ihre eigene Tochter, eine Schauspielerin, nicht mehr wieder.

Weltblind geworden

Der Film zeigt, wie Alice' New Yorker Welt nach und nach zersplittert. Er erzählt vom Leiden am eigenen Verschwinden, vom Selbsthass und der entsetzlichen intellektuellen Kränkung, als die wir Alzheimer auch verstehen müssen. Glatzer arbeitet stark mit dem Vergehen von Zeit, wie Alice es erlebt. Eines Tages sucht sie ihr Handy, in das sie immer mehr notiert, und bekommt einen Wutanfall. In der nächsten Szene findet es ihr Mann (Alec Baldwin) in einer Küchenschublade. Wir glauben, wie Alice, dazwischen liege eine Nacht. Tatsächlich sind mit dem Schnitt Wochen vergangen.

Man kann Julianne Moore gar nicht genug dafür loben, wie überzeugend sie all das in ihrer Figur verkörpert. Schwankend zwischen Begreifen und Leugnung, Akzeptanz und Wut, durchlebt sie alles, was der Verfall, die Entfremdung von sich selbst und der Umwelt mit sich bringen. Sie versucht dabei erst gar nicht, der Krankheit eine Würde zu geben. Denn wie bewahrte man seine Würde, wenn man das erste Mal seit Kindestagen in die Hose macht oder weltblind geworden in einem Stuhl sitzt? Wenn man nicht mehr weiß, wie das eigene Leben gewesen sein mag? Für diese Leistung erhielt Moore dieses Jahr den Oscar.