Ein nasser Grabstein. Wie bei jedem Staffelstart lassen die Macher von House of Cards ihren Protagonisten schnell klare Verhältnisse schaffen. In der allerersten Folge erwürgt Frank Underwood (Kevin Spacey) einen Hund, zu Beginn der zweiten Staffel stößt er eine Journalistin vor die Gleise. Das war schwer zu toppen. Doch die oft selbst Gangstern heilige Familie – im Prolog der dritten Staffel wird sie von Frank gedemütigt. Der Präsident der USA bepinkelt den Grabstein seines Vaters.



Ränkeschmied, Kabalist, Erpresser, Mörder, Psychopath. Auf seinem Weg ins Oval Office verfing sich halb Washington in den Fäden seiner Intrigen. Francis "Frank" Underwoods Aufstieg vom abservierten Kongressabgeordneten zum mächtigsten Mann der Welt war das Gemetzel eines Gentlemans im geheimen Krieg der Hinterzimmer. Er ist keine gespaltene Persönlichkeit, will nichts Gutes und tut Schlechtes, er hat keinen Krebs, kein Trauma. Frank ist rein machtbesessener Egoist.

Ein weniger sympathischer Hauptcharakter ist kaum vorstellbar, brutalpräzise verdeckt er jede scheinbare Identifikationsfläche. Ein Schuft, der einen Umschlag vom Unglück ins Glück erlebt, nach Aristoteles ist es die "untragischste aller Möglichkeiten". Nicht menschenfreundlich, weder jammervoll, noch schauderregend. Und dennoch fasziniert Netflix' Politserie Millionen Zuschauer.

Wie bei "Columbo" geht es nicht um das Was, sondern um das Wie

Es ist ein bisschen wie bei Columbo. Peter Falk stellte in der Siebzigern das Genre der Kriminalgeschichten auf den Kopf. Die traditionellen Whodunit-Krimis zogen ihre Spannung aus der Suche nach dem Täter, dem Kreis von Verdächtigen, der sich am Ende in die Unschuldigen und den Schuldigen trennte. Bei Columbo war der Täter bekannt und der Ausgang auch. Ihren Reiz zog die Serie nicht aus dem Was, sondern dem Wie. Aus der Frage, wie es der Mann mit dem zerknautschten Regenmantel schaffen würde, den eigentlich perfekten Mord doch aufzuklären.

House of Cards funktioniert nach einem ähnlichen Muster: Auch hier geht es weniger darum, ob Frank seine Ziele erreicht, sondern wie er die Steine auf dem Weg dorthin beiseiteräumt, wie er in aussichtslosen Situationen doch den Spieß umdrehen kann. Was für Columbo der vergessene Zigarettenstummel im Swimmingpool war, ist für Underwood der schwarze Fleck in der Vita des Konkurrenten, der einen Schlussstrich unter dessen politische Laufbahn ziehen kann.

Kein Lächeln ohne Hintergedanken

Was Franks Ziele dabei genau sind, müssen wir nicht wissen. Nach 26 Episoden ist er erster Mann im Staat, klar absehbar war das nicht. Aber wir merken immer, dass er ein Ziel hat. Und dass jede Handlung, jeder Blumenstrauß, jedes Flurgespräch auf das Erreichen dieses Ziels hin ausgerichtet ist. Kein Lächeln und kein Lob sind ohne Hintergedanken. Die große Leistung von Kevin Spacey besteht darin, einen Mann zu spielen, der selbst schauspielert. Und dabei nicht wie der Schauspieler Spacey zu wirken, sondern wie der Schauspieler Underwood. Am Ende wird er triumphieren, das wissen wir.

Ihre Vorhersehbarkeit wird der Serie manchmal vorgeworfen. Der englische Stürmer Gary Lineker würde es so sagen: House of Cards ist ein einfaches Spiel. Ein Dutzend Charaktere jagt eine knappe Stunde lang politischem Erfolg nach, und am Ende gewinnt immer Frank Underwood. Stimmt natürlich. Aber es ist eben ein Spiel, das man nicht des Ausgangs wegen guckt.



Es erinnert an den FC Bayern München in Hochform. Wir mögen den Verein arrogant finden, unsympathisch, ohne Identifikationspotenzial. Wissen schon vor dem Spiel, dass sie als Sieger vom Platz gehen werden. Doch wir schauen ihnen dennoch zu, wollen wissen, wie sie gewinnen, staunen über geniale Spielzüge und einstudierte Tricks, Perfektion, Taktik, scheinbar entgleitende Kontrolle, die mit dem nächsten Konter zurückgewonnen wird. Wie der FC Bayern nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2012 am Boden lag, tragisch und überraschend vor eigenem Publikum gescheitert, so startet auch Underwood als ausgebooteter Politiker der Demokraten am Anfang der Geschichte. Wie sich damals in Schweinsteigers nassen Augen vielleicht schon der WM-Pokal spiegelte, schwört auch Underwood Rache.

Wird die Konkurrenz zu stark, wirbt man die Schlüsselfiguren ab, Lobbyist Remy Danton, Wirtschaftsmogul Raymond Tusk, sie sind Underwoods Götze und Lewandowski. Und auf einmal, nur ein Jahr später, steht man ganz oben, Champions League, Oval Office, alle besiegt, düpiert, und jeder Stolperschein auf dem Weg dorthin wirkt rückblickend wie ein Mosaikstein im geheimen Masterplan.