Sam de Jong hat seinen Kurzfilm Marc Jacobs erst im vergangenen Jahr auf der Berlinale vorgestellt. Gemeinsam mit den Berlinale Shorts zeigen wir ihn jetzt auf ZEIT ONLINE. In dem Film geht es um den neunjährigen Soufyane, der mit seiner Mutter in einer tristen Stadtrandsiedlung lebt. Sein Vater lädt ihn auf eine Reise in sein Heimatland Marokko ein. Soufyane berät mit seinen Freunden, welche Sonnenbrille wohl die beste für den Trip sei.



De Jong lässt seine Laiendarsteller über den besten Motorroller und die tollsten Mädchen des Viertels philosophieren. Er zeigt in nüchternem Stil die Männerrituale der Jungen und das Warten auf den Vater, der nicht kommt. Das ist anrührend, aber nicht kitschig.



Im Interview nennt de Jong als großes Vorbild für Marc Jacobs die Arbeiten von Robert Bresson. Mit ruhigen Bildern soll das innere Drama von Soufyane in den Köpfen der Zuschauer entstehen.



Sein Spielfilmdebut Prins verlegt de Jong in die gleiche unansehnliche Stadtrandsiedlung. Seine Vorliebe für dieses Milieu begründet de Jong im Interview so: Er ist selbst ganz in der Nähe so einer Siedlung aufgewachsen. Dort sei das Leben voller Konflikte, die für ihn als Regisseur interessant sind.