Zu den Hauptbausteinen eines Konstanzer Tatorts gehört mit großem Verlass die Nebelmaschine. Im Grunde beginnt der Fall Château Mort nicht mit den politischen Unruhen, die sich anno 1848 in der Bodensee-Stadt zutrugen, sondern mit ein paar effektvoll aus dem off gepusteten Rauchschwaden.

Drehbuchautor Stefan Dähnert lässt den Plot diesmal auf zwei kreativ verknoteten Zeitebenen spielen. In der ersten jagen historisch gewandete Ordnungshüter in wildem Galopp Radikaldemokraten nach, die die Badische Republik ausrufen. Wir bekommen, was dazu gehört: Bajonett, Gamaschen, Freiheitsgeist. Eine Liebschaft im Hause von Droste-Hülshoff. Und einen nicht minder epischen Mord: Lebendigen Leibes wird der Liebhaber der Dichterin und Revolutionsführer in einem Weinkeller eingemauert.

Ziemlich mächtig, dieser Stoff. Einen Hauch zu lieblich vielleicht. Und so unaufgeregt, wie nur eine Klara Blum und ein Kai Perlmann eine kriminalhistorische Fantasy-Ballade spielen können.



Schade, dass mit den historischen Kanonensalven auch der Großteil der Spannung verpufft. Wir schreiben, Zeitebene zwei, jetzt das Jahr 2015. Ein Team nimmt Kurs auf das Ende auf. Viermal noch dürfen Blum und Perlmann vor der Kamera ermitteln, dann werden sie aus dem Programm genommen. Dieser Fall ist, wenn man so will, die Einläutung des Ausläutungsjahres. Er ist eine Ode auf den Wein und die Liebe, nein, auf den Schöngeist an sich und seine Schattenseiten im Speziellen.

Zur Handlung in Kürze: Millionenschwerer 1848er Wein, Auktionshäuser, Steuerflucht, Verschleierung, Mord.

Recht kulturambitioniert perlt der Plot dahin. Hin und wieder funktioniert er gut. Dann zum Beispiel, wenn die Kommissarin in ermittlungsbedingter Verkaterung feststellt, dass sie gar nichts muss. Oder die obligatorische Wasserleiche zu einer Kaskade unkonventioneller Arbeitsansätze führt...

... und die Auktionatorin Einblick in die konservierte Hochkultur ihrer heiligen Hallen gewährt.

Der von Kommissarin Blum ins Boot geholte Weinpapst gleitet bei der Degustation eines Tropfens aus dem Jahr 1848 in entrückte Glückseligkeit ab, und vergisst kurzzeitig seine eigentliche Berufung (Wein fälschen, Ermittler benebeln), während Kai Perlmann Waffe Waffe sein lässt und des Rätsels Lösung in historischer Liebeslyrik sucht.

Mittlerweile sind aus einer Leiche drei geworden, stilvoll per Korkenzieher zur Strecke gebracht. Dähnerts Kriminalballade springt zwischen Zeiten und Fragen, die wichtiger sind als der Tod: Wer glaubt an die späte Liebe?



Trotz der beherzten Zuarbeit der Kollegen von der Thurgauer Kantonspolizei ist es am Ende doch Perlmann, der das Rätsel knackt. Ungeahnte Sütterlin-Expertise und hartnäckige historische Weiterbildung haben ihn zu dem Ort geführt, an dem alle Zeiten zusammenfließen: Einem Parkhaus in der Konstanzer Innenstadt. Tief unten im verbauten Gewölbekeller wacht ein geisterbahntauglicher Alt-1848er über den verschollenen Hochzeitswein der Dichterin.

Es war der älteste Mordfall in der Geschichte der Bodensee-Ermittler. Komplexer Körper. Theatralisch im Abgang. Trockene Figuren in Trunkenheit. Jetzt sind es nur noch drei.