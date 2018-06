"Jetzt hab ich aus Versehen Sarah Wagenknecht gelikt. Wie macht man das wieder weg?" Hajo Eichwald hat's nicht so mit Facebook. Eher mit Zuckerrübenverbänden und Seniorensport. Aber damit macht man im Berliner Politikbetrieb keinen Staat.



Die Mini-Serie Eichwald, MdB auf ZDFneo ist ein gutes Beispiel dafür, dass Projekte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allem dann gelingen, wenn sie nicht zu viel wollen. Der Sender vergleicht den Vierteiler zwar mit Polit-Comedys wie Veep oder The Thick of It. Ganz so verhält es sich aber nicht, und das ist auch gut so, wie man in der Berliner Politik sagen würde.



Man sieht der Inszenierung von Fabian Möhrke (Millionen) an, dass das Budget übersichtlich war, die Handlung spielt vor allem in den grauen Bürokorridoren des Jakob-Kaiser-Hauses oder auf dem Rücksitz eines Dienstwagens. Dort kämpft sich der Abgeordnete Hajo Eichwald, von Bernhard Schütz als wandelndes Magengeschwür gespielt, durch die undurchsichtigen Wege der Parteipolitik. Zu welcher Partei er gehört, wird nicht weiter erläutert. Für die Handlung ist das genauso irrelevant wie für den Protagonisten selbst.





Eichwald, MdB will zum Glück nicht das deutsche House of Cards sein. Vielmehr ist Hajo Eichwald der Bernd Stromberg des Berliner Polit-Betriebs. Er hat es längst aufgegeben, für die große Sache zu kämpfen, das tägliche Gerangel um einen Platz im Getriebe ist aufreibend genug. Es geht um mühselige Basisarbeit, innerparteiliche Wendemanöver und den stets schwankenden Umgang mit dem Begriff Transparenz. Und für Eichwald persönlich vor allem um seinen Konkurrenten Bornsen, einen Emporkömmling aus seinem Wahlkreis, der ihm sein Direktmandat streitig zu machen droht.

Stefan Stuckmann, der Erfinder und Autor der Serie, hat für Switch Reloaded die Stromberg-Parodie Obersalzberg erfunden und einige Parallelen zur Büro-Soap erkennt man auch in Eichwald wieder.

Wie "Papa" hat auch Hajo seine unersetzlichen Handlanger, die das Grobe für ihn regeln. Fürs Strippenziehen und die langweiligen Gesetzesvorlagen ist der schnauzbärtige Berndt Engemann (Rainer Reiners), ein Polit-Recke aus Bonner Tagen, zuständig. Und alles, was getwittert und gefacebookt werden muss, erledigt Sebastian Grube (Leon Ullrich).



Der Witz jeder Folge zieht sich immer aus dem Versagen eines der drei Männer. Einmal landet das Foto der Erbin der Rheinkohle-AG auf einer Gesetzesinitiative, die Fotos dicker Menschen als Warnhinweise auf Fastfood-Verpackungen anbringen will. Ein anderes Mal versucht Eichwald eine Fahrradschlauch-Fabrik in seinem Wahlkreis vor der Pleite zu bewahren. Bei dem Versuch, einen Großindustriellen – und ehemaligen Studienkollegen – zur Rettung der 80 Arbeitsplätze zu überreden, übernachtet er allerdings unvorsichtigerweise in dessen Villa auf Sylt. Konkurrent Bornsen hat dagegen schon lange seine eigene Facebook-Seite zur Rettung der "PneumoSchmidt" geschaltet und schwarze Solidaritätsschleifchen aus Hartgummi verteilt.