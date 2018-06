Morgens um vier ist die Welt noch in Ordnung. Es sei denn, es läuft "Game of Thrones". Der deutsche Bezahlsender Sky zeigt die fünfte Staffel der Erfolgsserie parallel zur US-Ausstrahlung auf HBO. Während der Primetime in Amerika ist in Deutschland allerdings noch nicht einmal die Sonne aufgegangen. Unser Autor muss nun also jeden Montag verdammt früh aufstehen – um zu verraten, was in der Fantasy-Serie passiert.

Folge 2 – The House of Black and White

Bitte, fleht Arya Stark, ich kann nirgendwo anders hin. Doch der Türsteher des House of Black and White, das von außen eine lustige Ähnlichkeit mit dem Berliner Club Berghain aufweist und offenbar eine ähnlich undurchsichtige Türpolitik pflegt, bescheidet dem Mädchen: Du kannst überall hin. Nur eben nicht dort hinein, wo die Mördergilde der Faceless Men ihren Sitz hat in Braavos und dem Gott des Todes huldigt. So bleibt Arya erst mal im Regen stehen. Sie ist aber wirklich auch noch arg jung für einen solch mittelalterlichen Darkroom. Und weiblich noch dazu.

Dass die jüngste Tochter des Hauses Stark um Einlass bittet in diese unheiligen Hallen, hat auch mit ihrer Obdachlosigkeit zu tun. Arya, die den größten Teil von Game of Thrones bislang auf unfreiwilliger Wanderschaft war, ist fern der Heimat und kann nicht nach Hause. Das Problem teilt sie mit eigentlich allen höheren Töchtern der jüngeren Generation in der Serie: mit ihrer älteren Schwester Sansa ebenso wie mit Myrcella Baratheon, der Schwester des blutjungen Königs Tommen, und Shireen Baratheon, der Tochter von Tommens Thronkonkurrenten Stannis. In der aktuellen Folge The House of Black and White bekommen nun alle vier Mädchen einen mehr oder minder großen Auftritt. Denn davon, welche Rollen ihnen zugewiesen werden, hängt die Zukunft im Spiel um den eisernen Thron unter anderem ab. Und ob es den Mädchen gelingt, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.

Die Welt, in der sie aufwachsen, sieht das gerade nicht vor; sie ist eine patriarchale, zutiefst misogyne. Für Frauen sieht sie im Prinzip nur zwei Funktionen vor: die als Nachkommen gebärende Gattin oder stets zu Diensten liegende Hure. Von der Idee der sexuellen oder irgendeiner anders gearteten Selbstbestimmung für Frauen hat man in Game of Thrones noch nie gehört. Und die höheren Töchter bleiben nur solange von männlichem Missbrauch verschont, bis sie zur Allianzenbildung zwischen verschiedenen Häusern benutzt werden. Politik wird, wenn nicht durch Krieg, dann durch Heirat betrieben.

Frauen, die kämpfen wie Männer

Sansa und Myrcella waren genau für solch zwangseheliche Zwecke vorgesehen, doch die Umstände haben sich geändert. Nachdem Sansas Ehemann in spe, der durchgeknallte König Joffrey, sein eigenes Hochzeitsbankett nicht überlebt hat, irrt sie derzeit an der Seite des intriganten Littlefinger durch die Lande. Noch ist unklar, was genau der mit ihr vorhat; klar hingegen ist nun, dass die naive Sansa sich von ihm besser beschützt glaubt als von der edlen Ritterin Brienne. Die hat als Bodyguard allerdings auch eine miserable Bilanz: Zwei Leichen in der Kartei, und auf ihre Initiativbewerbungen bei den Stark-Töchtern kriegt sie nun auch von Sansa eine Absage.

Interessant ist, dass gerade Arya sich nicht von Brienne hat begleiten lassen, müsste die doch eigentlich ihr gleichsam natürliches Rollenvorbild sein: Brienne hat einen Weg gefunden, als Frau in Westeros ein relativ großes Maß an Freiheit zu genießen – indem sie sich wie ein Mann verhält, wie ein Mann kämpft, wie ein Mann rüstet. Das gleiche tut im Grunde auch die schwertchenschwingende Arya, die sich über weite Strecken von Game of Thrones als Junge ausgibt. Doch anders als Brienne will Arya niemandem dienen. Sie will ihre Familie rächen, sie will Gerechtigkeit, und dafür will sie sich die Freiheit nehmen zu morden.

Verglichen damit ist Myrcellas Rolle als bisherige Nebenfigur in Game of Thrones ein Spaziergang. Nur ist die Zeit des Lustwandelns durch Dorne wohl vorbei für sie, denn im dort beheimateten Hause Martell ist seit dem gewaltsamen Tod von Oberyn Martell ein Streit darüber entbrannt, ob man sich mit dem Hause Lannister noch verbünden mag durch die Einheiratung Myrcellas. Im fernen King’s Landing jedenfalls realisieren Myrcellas sehr uneheliche Eltern, die einander inzestuös aufs fleischlichste verbundenen Cersei und Jamie, dass ihre Tochter in Dorne zur Geisel geworden ist. Und so holt der von plötzlichen Vatergefühlen übermannte Jamie den ewigen Söldner Bronn aus dem Vorruhestand und zieht mit ihm gen Dorne, die Braut Myrcella zu entführen, zurück nach Hause. Ein Einarmiger und ein Bandit als Geiselbefreier: Es gab schon eindrucksvollere Spezialeinsatzkommandos.