Mit Psycho-Spuk und Knalleffekten hat das Leipziger Tatort-Team zum Abschied gewunken. Der letzte Auftritt von Eva Saalfeld (Simone Thomalla) und Andreas Keppler (Martin Wuttke) muss, vielleicht das erste Mal seit 21 Fällen, zum ganz großen Theater gezählt werden.



"Soll das Ganze ein Scherz sein oder mehr eine Tragödie?", fragt sich Kommissar Keppler, als er in Badelatschen über das Leben sinniert. Die Bee Gees singen dazu How deep is your love?: Gleich in den ersten Sendeminuten stellt diese Tatort-Finissage klar, dass sie keine Lust auf leichte Kost hat. Stattdessen: krankhafte Spielchen, tiefe Gefühle und Techniken, die traditionell eigentlich Ulrich Tukur bedient.

Macht nichts. Die vierte Wand kann auch ein Keppler durchbrechen. Nur, dass der unverhoffte Einblick in die verquere Polizisten-Psyche nicht überall auf Begeisterung stößt…

Bei diesem filmischen Exkurs bleibt es nicht. Das Finale des Leipziger Ermittlerteams wartet mit einem Karussell maroder Seelen auf. Zum Rosenkrieg, den die Kommissare seit sieben post-ehelichen Tatort-Jahren austragen, kommt ein haarsträubender Fall von Kindsentführung. Im Sinne der Zuschauerseele hätte man den wohl besser nachts und unter strengsten FSK-Auflagen gezeigt.

Magdalena ist acht Jahre alt, Tochter aus holistischem Sekten-Hause, und wird von einem Paar mit einem krankhaften Fetisch entführt. Ihren Trieb und ihre Latexmasken verstecken die Entführer hinter einer blankgeputzten Villen-Fassade, das entführte Kind in einem Kellerverlies.



Nach über 20 Folgen haben Saalfeld und Keppler vieles durch: Eine Ehe, solide wie flache Stories und das regelmäßige Thomalla-Bashing. Für das letzte, aufreibende Drehbuch zieht Autor Sascha Arango mit Pauken und Trompeten die Surrealismus-Karte.

Auf Normalität und klassische Krimi-Bausteine wird dabei großzügig verzichtet. Eine Leiche gibt es zwar, doch sie kommt spät und unbetrauert. Ermittelt wird eher am Rand, um viel Raum zu schaffen für schaurige Täter-Psychogramme. Und wie so die Sekten-Eltern in ihrem Betkreis die Befreiung Magdalenas herbeirufen und ein falscher Jesus auf dem Hausdach mit Kepplers Hunde-Kot-Schuh kollidiert…

…verpufft das Böse mit viel Pyrotechnik ganz von allein, während sich das entführte Kind selbst befreit. Fehlt nur noch ein Happy End für die Ermittler. Saalfeld ist weiterhin unentschlossen, ob in ihrem Ex-Mann der Teufel oder der Messias steckt. Und Keppler hält es ganz grundsätzlich in seinem Kopf nicht aus: Sein Hadern mit dem Normalsein, seine Halluzinationen und seine Versagensangst werden auf dem second screen ernster genommen als das kuriose Hintergrundrauschen aus maskierten Entführern und religiösem Fanatismus. Keppler rennt, taumelt, fällt, schweift ab – und sorgt für die authentischsten und unterhaltsamsten Momente des Falls.

90 Minuten lang fegen Arangos Skurrilitäten über ein schockiert-gebanntes Publikum hinweg. War das jetzt Kunst oder Trash? Es war, obwohl völlig übersteuert, ein fulminantes Stück Unterhaltung. Durchgeknallt, durchdacht, und (mitunter unfreiwillig) komisch. Das Happy End kommt auch für Keppler und Saalfeld, mit einem Kuss, der nach sieben Jahren Endzeitstimmung krachend den Neuanfang markiert.



Ab 2016 lässt der MDR in Sachsen ein neues Team ermitteln.