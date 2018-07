"Es war ein schwieriges Jahr für uns in Europa", sagt Catherine Deneuve am Tag der Eröffnung des Filmfestivals in Cannes. "Vor allem für Frankreich." Sollte das ausgerechnet hier zu spüren sein, wo man sonst umstandslos laut und selbstherrlich die ganz alten glanzvollen Zeiten beschwört? Wie im vergangen Jahr, als der Eröffnungsfilm noch im Grimaldi Palast spielte und Nicole Kidman alias Grace Kelly für Glamour sorgen sollte, dabei aber mehr wie ein aus allen Zeiten gefallenes Kunstwesen wirkte? Weiter entfernt von der Welt war Cannes nie gewesen.

Diesmal kommt also La Deneuve. Natürlich strahlt sie, aber sie besitzt auch die Würde, auf dem Roten Teppich ihre Gesetztheit mit der größten Selbstverständlichkeit zu zeigen. Und das Reich dieser Königin ist im diesjährigen Eröffnungsfilm auch nur ein ganz kleines Büro in einem Justizpalast, irgendwo in der französischen Provinz.

Man flüstert hier, der Festivalpräsident Thierry Frémaux habe es in diesen Zeiten, in denen nach dem französischen Antiterror-Einsatzplan Vigipirate auch in Cannes noch einmal die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden, schlicht nicht geschafft, amerikanische Superstars herzulocken. Das ist natürlich doppelt gemein: zum einen gegenüber den immerhin anwesenden Coen-Brüdern, Jake Gyllenhal oder Natalie Portman.



Und zum anderen natürlich gegenüber der Deneuve und Emmanuelle Bercot, der Regisseurin von La Tête Haute. Die muss sich gleich zweier Vorwürfe erwehren: dass sie mangels prominenterer Gäste eingeladen worden sei. Und dass man dringend mal wieder eine Frau gebraucht hätte, um Cannes zu eröffnen. Doch nach der Premiere von La Tête Haute weiß man: Der Film hat jedes einzelne der Blitzlichter verdient, die im üblichen Eröffnungsbohei auf ihn fallen.

Ihr Film ist eine Hommage an die Menschen im Schatten, sagt Bercot, an all jene, die sich um minderjährige Straftäter kümmern: Jugendrichter, Erzieher, Anwälte, Sozialarbeiter. Lange, sehr lange habe sie dafür recherchiert: in den Anhörungszimmern von Gerichten, wenn es für eine Familie und deren straffällig gewordenen Sprößling darum ging, eine angemessene Konsequenz zu finden. In Jugendheimen, offenen und geschlossenen, wo die hinkommen, für die noch Hoffnung auf Besserung besteht. Im Knast, wo die jungen Menschen landen, für die nach allem Ermessen eigentlich keine Hoffnung mehr besteht.

Malony ist so einer. Mit sechs landet er das erste Mal vor der Jugendrichterin (Catherine Deneuve). Er ist seit Längerem nicht mehr in der Schule gewesen. Während er nun in einer Ecke des Büros still Bauklötzchen zu einem Turm stapelt, zetert seine Mutter, er sei ein gerissenes Monster, nicht zu bändigen, ein Arschloch wie sein toter Vater.

Malonys kleiner Bruder plärrt während des Gekreisches zum Gotterbarmen – auch sein Vater übrigens "ein Arschloch", das sie habe "sitzen lassen". Irgendwann knallt diese überforderte, hilflose, völlig dysfunktionale Mutter der Richterin eine vollgepackte Tasche auf den Schreibtisch und brüllt: "Ich will ihn nicht mehr! Kümmern sie sich um ihn!" Genau das wird die Richterin in den nächsten zehn Jahren tun.