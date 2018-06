Das Finale der Castingshow Germany's Next Topmodel soll am 28. Mai nachgeholt werden – allerdings nicht live. Das teilte der Sender ProSieben auf Twitter mit. Die Sendung werde in einer anderen, neuen Form stattfinden, die Zeit sei zu knapp, heißt es in einer Mitteilung. Auf dem Sendeplatz war ursprünglich ein Rückblick auf die aktuelle Staffel geplant.

Moderatorin und Jurorin Heidi Klum schrieb auf ihrer Facebook-Seite, sie freue sich trotz des jähen Endes der Sendung "schon jetzt darauf, in wenigen Tagen eine wunderschöne Gewinnerin zu küren". Und versprach: "Wir werden Germany's Next Topmodel 2015 finden."

Nach dem Abbruch der Show am Donnerstagabend wegen einer Bombendrohung sucht die Polizei nach einer anonymen Anruferin. Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen, sagte ein Sprecher der Mannheimer Polizei am Morgen. Bisher fehle den Beamten aber noch jede Spur. "Alle sind jetzt erst mal wohlverdient in ihren Betten."

Mehr als 100 Einsatzkräfte hatten die Durchsuchung der SAP-Arena zuvor abgeschlossen, ohne weitere Hinweise zu finden. "Wir sind sehr erleichtert, dass in der Nacht nichts Schlimmes passiert ist", teilte der Sender am Freitagmorgen mit.



Nach Angaben der Polizei war am Donnerstagabend um 21.07 Uhr telefonisch eine Bombendrohung eingegangen. Eine Frau habe dem Sender gesagt, es sei eine Bombe in der Halle. Kurz darauf wurde an einer der Garderoben ein verdächtiger Koffer gefunden. Daraufhin brach der Veranstalter die Live-Sendung in Rücksprache mit der Polizei vorsichtshalber ab. Berichte, wonach die Polizei einen Mann in der Halle festgenommen haben soll, dementierten die Ermittler.



Kein Sprengstoff gefunden

Mitarbeiter des Landeskriminalamtes fanden in dem verdächtigen Koffer wenige Stunden später keinen Sprengstoff. Am Freitagmorgen wurde der Besitzer ausfindig gemacht: "Der Eigentümer des Koffers ist ermittelt", sagte ein Polizeisprecher. Er habe sich bei der Polizei gemeldet. Nähere Angaben wollte der Sprecher nicht machen.

Die etwa 8.500 Zuschauer wurden kurz nach 21.30 Uhr angewiesen, die Arena zu verlassen. Der VIP- und Backstagebereich soll deutlich vor der Arena evakuiert worden sein, berichtet Spiegel Online und beruft sich auf einen Zeugen, der sich dort aufgehalten haben soll.



Nach einer Mitteilung der Polizei war die Evakuierung "ruhig und ohne größere Zwischenfälle" verlaufen. In einzelnen Medienberichten war indessen von turbulenten Szenen die Rede.



Zunächst war als Grund für die Evakuierung eine technische Störung genannt worden. Der Sender strahlte ein entsprechendes Laufband aus und zeigte statt der Show einen Spielfilm. Schon etwa 20 Minuten vor Räumung der Halle hatte Heidi Klum überraschend knapp eine Werbepause angekündigt. Direkt danach verließen die 41-Jährige und ihre Co-Juroren Thomas Hayo und der Designer Wolfgang Joop die Bühne.

Viele Zuschauer hatten beim Verlassen der Mannheimer Halle Jacken und Taschen auf ihren Plätzen zurückgelassen. Informationen darüber, wie die Gäste die Sachen zurückbekommen, sollen heute auf der Website der Arena zu finden sein.



Drei Kandidatinnen sind noch übrig

In der Sendung sollte zum zehnten Mal Germany's Next Topmodel gekürt werden. Im Finale der letzten Drei standen Ajsa (18) aus Tübingen (Baden-Württemberg), Anuthida (17) aus Lübeck (Schleswig-Holstein) und Vanessa (18) aus Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen). Katharina (19) aus Winsen an der Luhe (Niedersachsen) war bereits zu Beginn der Sendung ausgeschieden.



Die Gewinnerin kommt auf das Cover der deutschen Cosmopolitan. Zudem bekommt sie einen Vertrag bei der Modelagentur von Heidis Vater Günther Klum und erstmals auch 100.000 Euro Preisgeld.