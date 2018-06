Das französische Migrantendrama Dheepan hat bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Dies teilte die Jury am Sonntagabend mit. Das Gremium unter Vorsitz der US-Regisseure Joel und Ethan Coen hatte die Wahl unter 19 Beiträgen. Letztlich entschieden sie sich für einen Film, der nicht zum Kreis der Favoriten gezählt worden war.

Der Franzose Jacques Audiard erzählt in Dheepan von einem Flüchtling aus Sri Lanka, der sich in einen heruntergekommenen Pariser Vorort mitten in einem Bandenkrieg wiederfindet. Die Menschen dort scheinen vom Rest der Gesellschaft isoliert zu leben. Der Regisseur war 2009 in Cannes für sein Gefängnisdrama Ein Prophet mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden.

Zu den Favoriten in Cannes gehörten aus Sicht von Filmexperten das ungarische Holocaust-Drama Der Sohn von Saul des Newcomers Laszlo Nemes, Youth des Italieners Paolo Sorrentino, die lesbische Romanze Carol des Amerikaners Todd Haynes und der Kriegsfilm The Assassin des Taiwanesen Hou Hsiao Hsien.



Gleich zwei Schauspielerinnen wurden als beste Darstellerinnen ausgezeichnet. Geehrt wurden die US-Schauspielerin Rooney Mara für ihre Rolle in dem Lesben-Drama Carol und die Französin Emmanuelle Bercot für ihre Darstellung einer bei einem Skiunfall schwer verletzten Anwältin im Film Mon Roi (Mein König). Als besten Darsteller ehrte die Jury den Franzosen Vincent Lindon für seine Verkörperung eines Langzeitarbeitslosen in La loi du marché.

Mit der zweitwichtigsten Auszeichnung des Festivals, dem Großen Preis der Jury, wurde der Ungar László Nemes für sein Spielfilmdebüt Saul fia (Son of Saul) geehrt. Der junge Regisseur (Jahrgang 1977) beeindruckte mit drastischen Bildern aus dem Nazi-Vernichtungslager Auschwitz.

Neben den Coen-Brüdern gehörten Guillermo del Toro, Jake Gyllenhaal, Sienna Miller, Sophie Marceau, Xavier Dolan, Rokia Traore und Rossy de Palma der Jury an. Bereits am Samstag wurden die Auszeichnungen im Wettbewerb Un Certain Regard vergeben. Den ersten Platz belegte der isländisch Film Rams, gefolgt vom kroatischen Zvizdan.

Filmfestival Cannes Alle Preisträger im Überblick

Goldene Palme: Dheepan von Jacques Audiard (Frankreich)

Großer Preis der Jury: Son of Saul von László Nemes (Ungarn) Preis der Jury: The Lobster von Giorgos Lanthimos (Griechenland) Beste Schauspielerin: Rooney Mara in Carol von Todd Haynes (USA) und Emmanuelle Bercot in Mon roi von Maïwenn (Frankreich) Bester Schauspieler: Vincent Lindon in La loi du marché von Stéphane Brizé (Frankreich) Bestes Drehbuch: Michel Franco für Chronic (Mexiko)



Beste Regie: Hou Hsiao-Hsien für The Assassin (Taiwan)

Goldene Palme für den besten Kurzfilm: Waves '98



Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes in Südfrankreich gelten als das wichtigste Filmfestival der Welt. Sie fanden erstmals im September 1946 statt und wurden seither – bis auf die Jahre 1948 und 1950 – jährlich an der Croisette unter großem Staraufgebot gefeiert. Seit 1955 wird die Goldene Palme als wichtigster Preis vergeben. Im vergangenen Jahr gewann Winter Sleep von Nuri Bilge Ceylan aus der Türkei.