Anne Willübernimmt von Januar 2016 an den Sendeplatz von Günther Jauch am Sonntagabend. Das gab der zuständige NDR am Dienstag bekannt. Es ist der Sendeplatz, den Jauch 2011 von Anne Will übernommen hatte, die ihn 2007 bekommen hatte, nachdem Jauch ihn nach gescheiterten Verhandlungen mit der ARD doch nicht gewollt hatte.

Was bedeutet nun die Nachricht von Wills Rückkehr? Zunächst einmal bedeutet sie, dass die Sonntagstalkshow nach Jauchs überraschender Rückzugsankündigung als Format nicht angerührt wird – es gibt stattdessen nur einen Personalwechsel. Da die ARD über die Zukunft eines eingeführten Formats selten von heute auf morgen entscheidet, sondern eher von heute auf in fünf Jahren, ist das auch nicht verwunderlich. Aber die Personalentscheidung bietet wenigstens die Gelegenheit, mal wieder grundsätzlich zu werden.

Die politische Talkshow lässt, über all die Jahre betrachtet, zwei Kernprobleme erkennen, die ihr immanent sind.



Erstes Problem: Eine TV-Talk-Diskussion ist nicht offen für neue Gedanken. Wäre die Talkshow ein Mensch, hätte sie Bausparvertrag und Riesterrente: Sie lebt, aber ihr Leben ist vollends durchgeplant. So ist auch der Polittalk ein durchgetaktetes Format, dessen Inhalte im Vorfeld abgesteckt werden. Wenn ein Mann, wie kürzlich bei Günther Jauch, unautorisiert eine Schweigeminute für ertrunkene Flüchtlinge einfordert, schreibt er sich damit direkt ins mediale Gedächtnis ein – so überraschend ist jedes Ausscheren aus den Gepflogenheiten des Talks.

An diesem Beispiel sieht man allerdings auch, warum die Gästewahl bisweilen sehr konventionell ausfällt. Wer TV-Moderatoren für ihre Leistungen kritisiert, hat noch nie eine Diskussion mit mehreren Beteiligten moderiert, die in unterschiedliche Richtungen streben. Gespräche mit Leuten, deren Debattierverhalten nicht erprobt ist, sind nicht vorhersehbar. Also greift jede Redaktion gerne auf medienerfahrene Teilnehmer zurück. Originalität ist dagegen kein Kriterium. Wollte man das ändern, müsste man gleich das ganze Perfektionsfernsehen ändern, in dem nichts schief gehen darf.

Zweites Problem: Die Talkshow, die versucht, bei kontroversen Themen Vertreter aller Positionen zu Wort kommen zu lassen, wird häufig zum Kaspertheater. Wie diskutiert man über Kriegseinsätze der Bundeswehr, wenn einer in der Runde behauptet, sie seien alternativlos, und ein anderer, sie dürften auf keinen Fall stattfinden? Wie diskutiert man über Feminismus, wenn zwei Gäste über neuere Entwicklungen reden wollen, ein Gast aber im Zwei-Minuten-Takt behauptet, man brauche ihn einfach nicht?

Die Talkshow an sich hat mittlerweile Züge von Al Bundy. Die Schweinemännerfigur aus der Fernsehserie Eine schrecklich nette Familie kennt zehn Gebote. Eines lautet: "Synchronschwimmen ist kein Sport." Ein anderes: "Schlammcatchen ist ein Sport." Diesen beiden Geboten folgt auch der Talk, wenn er Positionen frontal aufeinander prallen lässt, statt Aspekte zu vertiefen. Die Lösung für die beiden Probleme wäre: ein weißes Blatt Papier, bei Null beginnen, ganz neu über das Talken nachdenken.

Nun hätte man diese Formatkritik auch schon vor fünf Jahren so formulieren können. Was wird, im Rahmen des Denkbaren, anders mit Anne Will? Egal ist der Kopf einer Show schließlich nicht. Den früheren Talk Sabine Christiansen bezeichnete Frank Schirrmacher einmal als einflussreich für das Entstehen des Neoliberalismus. Günther Jauch gilt als menschennah, nicht überkritisch und mittelpolitisch. Anne Will dagegen hat auf dem Sendeplatz am Mittwoch ihr Profil als politische Talkmasterin geschärft. Details der Gesprächsführung, der Gäste- und der Themenwahl und vielleicht auch die Farbe der Sessel werden sich von Januar an wahrscheinlich verändern. Viele, die sich öffentlich zu Talkshows äußern, werden das zu schätzen wissen. Die Frage ist, ob sie Jauchs gute Quoten halten kann, die für die ARD ein Maßstab sein dürften, denn "Quotemachen ist ein Sport".



Auf eines zumindest ist Verlass: Nicht nur der Talk wird weitergehen, sondern auch der Talk über den Talk. Bei Twitter etwa. Und auch die Online-Talkshow-Frühkritik kann weiterhin erscheinen. So füttert die öffentlich-rechtliche ARD mit ihrem Programm diverse private Medien, die montagmorgens verlässlich einen viel gelesenen Beitrag veröffentlichen können. Zusammengefasst also: ARD will, Medien wollen, Twitter will, und das Publikum will tendenziell auch. Wer da mit einem weißen Blatt Papier kommt, um ganz neu über alles nachzudenken, der kann es dann auch selber vollschreiben.