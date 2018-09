Wenn man Stimmen hört, grundlose Gefühlswallungen verspürt, sich unvermittelt an fremden Orten wiederfindet und einem die Gehirnhälften zusammenwachsen, sollte man darüber nachdenken, sich behandeln zu lassen.

Es sei denn, man ist einer der Helden von Sense8: Die am Freitag veröffentlichte Netflix-Produktion ist eine Serie über acht Menschen, deren Wahrnehmung plötzlich verrückt spielt. Sie leben über die ganze Welt verstreut; bisher hatten sie noch nie etwas voneinander gehört. Jetzt plötzlich können sie sich hören und sehen. Unvermittelt verlassen sie ihren Körper und reisen in die Heimatstädte der anderen. Sie erfahren, dass eine Mutation in ihrem Gehirn sie zu einem Mitglied einer anderen Spezies macht: den Sensates. Auch wenn es sich so anfühlt: Ein Sensate verliert nicht etwa seinen Verstand. Sondern, wie es in der Serie heißt: "Der Verstand erweitert sich."

Ausgedacht haben sich das die Geschwister Wachowski, die Ende der neunziger Jahre mit ihrer Schöpfung The Matrix erzählerische und gestalterische Maßstäbe gesetzt haben. Mit ihrer aktuellen Produktion Sense8 beweisen sie vor allem: Nicht immer führt absolute kreative Freiheit von Fernsehautoren zum besten Ergebnis. In diesem Fall wären weniger Freiheit und mehr Konvention nötig gewesen, um mit Sense8 Fernsehgeschichte zu schreiben. Offenbar konnte auch der erfahrene Produzent J. Michael Straczynski (Babylon 5) als Co-Autor die beiden Geschwister in ihrem überschäumenden Sendungsbewusstsein nicht stoppen.

Seit einiger Zeit lässt sich aus Interviews der Wachowskis heraushören, dass sie sich eine Art Privatreligion zusammengezimmert haben: Als Bausteine dienen ihnen Motive der Reinkarnation und der Glaube an spirituelle Vereinigung. Ganz unironisch sagte zum Beispiel Andy Wachowski zur Premiere des vorletzten Films Cloud Atlas in einem Interview über Mit-Regisseur Tom Tykwer, man habe sich schon früher "auf der Astralebene getroffen". Auch an Sense8 ist Tykwer wieder beteiligt, ganz reell als Co-Regisseur.

"Alles ist verbunden", bei Cloud Atlas wurde diese Botschaft zum enervierenden Mantra. Mal mehr und mal weniger erfolgreich schlug der Film eine Brücke zwischen den verschiedenen Figuren mehrerer Zeitalter. Bei Sense8 bleibt alles im Hier und Jetzt. Das macht es nicht weniger kompliziert.



Wo ist die Story?

Jeder Vertreter der Sensates ist mit sieben anderen zu einem sogenannten Cluster verbunden über eine Art telepathische Standleitung. So bilden sie eine ungewöhnliche Gruppe von Superhelden. Ihre Superpower ist die grenzenlose Empathie, die sie untereinander spüren. Über Kontinente hinweg können sie am Leben der anderen teilhaben, mitfühlen, in deren Körper schlüpfen.

Bis zum Ende der ersten Staffel treffen sich die Figuren niemals wirklich. In Kontakt treten sie ausschließlich telepathisch. Dabei sind es immer die gleichen Fragen, die geklärt werden müssen, wenn sich zum Beispiel Riley aus London plötzlich neben dem Polizisten Will in Chicago wiederfindet: Wo bin ich? Wer bist du? Bis sich alle acht Sensates kennengelernt haben, ist die Hälfte der Staffel schon vorbei.

Auch wenn die Sensates von diesem Speeddating auf Astralebene offensichtlich nicht genug bekommen können, wirkt das auf den Zuschauer schrecklich ermüdend. So, wie das immer ist, wenn man beim Verfolgen der Handlung längst etwas begriffen hat, was die Figuren erst noch kapieren müssen. Beim Herumspringen auf dem Erdball fragt man sich, ob hier nicht etwas Elementares vergessen wurde: eine spannende Story.

In Episode acht fasst die Freundin der Transsexuellen Nomi (Jamie Clayton) die Schwäche der Serie selbst zusammen, als ihre Partnerin mal wieder telepathischen Kontakt zu einem Sensate aufgenommen hat. Sie sagt: "Cool, das ist ja wie Facetime ohne Telefon!" Man wird danach dieses Gefühl nicht mehr los, dass man vielleicht doch nur einen zwölf Stunden langen Werbeclip für einen neuen Handynetzanbieter anschaut.