Nur wenige Tage nach Irlands Ja zur Homo-Ehe läuten bei Thiel und Boerne die Hochzeitsglocken. Moment. Boerne und Thiel? Mehr als Männerfreundschaft? Die Münsteraner lassen diesmal wilde Fan-Fiction Wirklichkeit werden. Verhalten duzen sich "Frank" und "Karl-Friedrich" (und schon das ein Maß an nie dagewesener Intimität), beschämt schmücken sie sich mit Ehering und Kosenamen …





Hach. War es nicht Zeit? Zeit für das erste homosexuelle unter 23 eintönig heterosexuellen Tatort-Ermittlergespannen? Es war Zeit. Und das obwohl die fingierte Verehelichung der beiden Hassliebenden nur das Ziel hat, Boernes Chancen auf eine Erbschaft vom ebenfalls schwulen Erbonkel aus Florida zu steigern; und auch, obwohl sie den Münsteraner Tatort noch ein gutes Stück klamaukiger macht, als er es ohnehin schon ist …

… geht sie dem Großteil der Zuschauer runter wie Butter. Denn leiden können Thiel und Boerne die Marotten des anderen auch mit Ehering nicht. Irgendwo zwischen Loriot und Stromberg gibt sich Boerne verlässlich seinen fiesen Launen hin. Narzisstisch, egoistisch und kultiviert wie üblich backt er Quiche, trinkt Wodka und parkt den Porsche falsch. Außer dem Ordnungsamt bereiteten Boerne auch die Blutspuren Kopfzerbrechen. Insbesondere jene, die erst auftauchen, als der Mensch, zu dem das Blut eigentlich gehören sollte, längst autopsiert in Boernes Leichenkühlschrank ruht.

Die Drehbuchautoren Stefan Cantz und Jan Hinter haben für Erkläre Chimäre wieder mal ein echtes kriminologisches Faszinosum ausgekramt: Im Fall einer Stammzellentransplantation können zwei Menschen völlig identische Blutbilder haben – so, als wären sie eineiige Zwillinge. Nun spendete, vor geraumer Zeit in Südamerika, der Täter dem Opfer wahrhaftig ein bisschen Knochenmark. Überspringen wir, wie jetzt die historischen Champagnerflaschen durch die Hände des Südamerikaners an die Weinhändler in Münster kamen, wie für viel Geld dann der Mörder das Versteck, also den Schließfachschlüssel im Hals des Opfers …

Und halten fest: Es ist kompliziert. Reich bepflastert und lädiert muss das Münsteraner Team diese Abgründe diesmal entschlüsseln: Im Laufe der Ermittlungen verlagert sich das polizeiliche Hauptquartier zunehmend ins städtische Krankenhaus. Erst Thiel (Loch im Hals), dann die Staatsanwältin (Gesäßstraffung), dann Nadeshda (Nasenbruch) …

Dabei gibt das vorübergehende Invalidentum von rund 95 Prozent der Protagonisten der Phonologie dieser Folge einen durchaus interessanten Anstrich …

… und macht manchem Zuschauer direkt Lust auf Zusatzmaterial …

Ach so: Thiels Luftröhrenschnitt. Der Hauptkommissar steht tief in der Schuld des Professors. So tief, dass er selbst Boernes eheliches Täuschungsmanöver mitspielt. Mit einem sanften Küchenmesserschnitt und bereitliegendem Kugelschreiber befreite der ihn nämlich in den ersten Sendeminuten von einem Mitternachtssnack, der sich ungut in seiner Luftröhre verkeilt hatte. Mausetot wäre Thiel ohne Boerne gewesen, so ungern der Kommissar das zugeben mag. Dafür findet er zunehmend Gefallen an seiner gespielten Ehe, schon, weil sie ihm Gelegenheit gibt, den Professor Pussybärchen zu nennen.



Der Erbonkel aus Amerika schluckt den Köder – und rückt mit der Villa in Florida trotzdem nicht raus. Stattdessen verschenkt er Weisheiten, die mit Geld nicht bezahlbar sind: "Was zusammen gehört, muss auch zusammen bleiben." Tatsächlich: Nach 90 Minuten genussvoll sarkastischem Rosenkrieg bekommt Thiel den Ehering einfach nicht mehr ab vom Finger. Und Boerne freut sich wie ein Schneekönig auf die bevorstehende Sachverständigenorgie. Am Second Screen blühen, zwischen zerknirschten Kritikern, die in Erkläre Chimäre weder Plot noch roten Faden fanden, und Genre-Betrogenen, die statt eines Tatorts mal wieder Komödie bekommen hatten, auch tief zärtliche Gefühle auf.