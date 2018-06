Es ist nur diese eine Szene im Film, dieses eine Lied: Amy Winehouse steht in der Aufnahmekabine und singt Back to Black. Diese Strophen, in denen sie ihre unglückselige Liebe zu Blake Fielder-Civil ausbreitet, immer auf demselben Ton herumkaut, eine ermüdete, aber zähe Melodie daraus formt, die einfach nicht abreißen will, die sich sogar noch aufschwingt zu einem ebenso um sich selbst kreisenden, aber alle Trauer offenbarenden Refrain. In diesem Song, in diesen Zeilen finden wir Amy Winehouse.

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to black.

Es ist die stärkste Szene in Asif Kapadias Dokumentarfilm Amy, der nun in die deutschen Kinos kommt. Es ist leider eine der wenigen guten Szenen. In diesem Moment geht es um ihre Musik, um ihr großes Talent – und wie ein Schatten befällt den Zuschauer das dunkle Gefühl, dass wir alle an ihrem Ende unseren Anteil tragen.

Amy Winehouse starb am 23. Juli 2011 an 4,16 Promille Alkohol im Blut. Sie war damals 27 und seit acht Jahren im Musikgeschäft, hatte zwei Alben veröffentlicht, sechs Grammys gewonnen und 25 Millionen Tonträger verkauft. Sie litt an Essstörungen, Depressionen und Suchtproblemen. Sie hatte nur wenige Menschen, die ihr Halt gaben und stattdessen unzählige, die sich an ihr oder ihrem Niedergang bereicherten.

Einige Monate nach ihrem Tod gab David Joseph, der Chef von Winehouse' Plattenfirma Universal, diesen Dokumentarfilm über seinen verblichenen Star in Auftrag. Der Regisseur Asif Kapadia hatte schon mit Senna über den verunglückten Rennfahrer Ayrton Senna gezeigt, wie er Archivmaterial zu einer anrührenden Hommage zusammenfügen konnte. Nun erzählt er Winehouse' Geschichte nach einem ähnlichen Prinzip, anhand von Fotos, Handyvideos, Tagebucheinträgen, Songtextzitaten und Fernsehausschnitten. Auf der Tonspur lässt er Amys Freunde, Familie und Mitarbeiter von ihr berichten. Die Quellenlage entspricht nicht unbedingt den Erwartungen an kinoreifes Filmmaterial, aber wo sollte das auch herkommen: Als Winehouse 2008 weltweit ihre größten Erfolge feierte, war sie selbst schon nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Sie torkelte über die Bühnen, vollgepumpt mit den übelsten aller Cocktails. Oder sie stolperte mit ihrem Immer-wieder-und-immer-schlimmer-Freund Blake Fielder-Civil vor die Kameras der Londoner Paparazzi.