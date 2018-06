Sechs Monate hat das Magazin an der Geschichte gearbeitet, das Ergebnis ist eine beeindruckende Titelgeschichte: Das renommierte New York Magazine zeigt auf dem aktuellen Cover 35 Frauen, die den Komiker Bill Cosby des sexuellen Missbrauchs beschuldigen. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto sitzen sie auf Stühlen. Der Titel des Magazins lautet: "Cosby: Die Frauen. Eine unerwünschte Schwesternschaft".



In dem Heft berichten die Frauen von persönlichen Erlebnissen mit dem US-Schauspieler, sie zeichnen das Bild eines manipulativen Mannes ohne Reue, der ihnen erst Drogen verabreichte und dann vergewaltigte. Die Geschichte ist eine Kombination aus Fotos und Texten, in der Onlineversion – die am Montag zunächst aber nicht zu erreichen war – sind auch Video-Interviews mit sechs Frauen zu sehen.

"Ich habe keine Angst mehr. Ich fühle mich stärker als er", wird Chelan Lasha zitiert. Sie sagt, Cosby habe sie 1986 vergewaltigt. "Ich habe mich geschämt", sagt Louisa Moritz. Jede der 35 Frauen wurde für die Geschichte einzeln interviewt. Sie sind heute zwischen 44 und 80 Jahre alt, die sexuellen Übergriffe liegen zum Teil Jahrzehnte zurück.



Einige Frauen berichten, man hätte ihnen nicht geglaubt, als sie von dem Missbrauch erzählt hätten. Durch das Internet, vor allem aber durch soziale Medien hätten ihre Geschichten nun aber eine neue Macht bekommen. "2005 hatte Bill Cosby noch immer Kontrolle über die Medien", sagt etwa Tamara Green. "2015 haben wir die sozialen Medien. Wir können nicht mehr unsichtbar gemacht werden. Es ist online und wird nie wieder verschwinden."

Ein Stuhl auf dem Titelbild ist leer. Er steht stellvertretend für die Frauen, die sich bislang noch nicht getraut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Als Reaktion auf die Geschichte im New York Magazine erzählen Twitter-Nutzer unter dem Hashtag #TheEmptyChair von ihren eigenen Erfahrungen, dem gesellschaftlichen Umgang mit Vergewaltigungsopfern und den Gründen vieler Frauen, nicht über ihre Erlebnisse zu sprechen.

Insgesamt haben sich bisher mehr als 40 Frauen gemeldet, die angeben, von Cosby vergewaltigt worden zu sein. Der Star der 1980er-Jahre-Sitcom The Cosby Show, in der er das Oberhaupt einer kinderreichen Arztfamilie spielte, hatte in der Vergangenheit immer bestritten, Frauen sexuell missbraucht zu haben. Seine Anwälte werfen den Medien vor, den Schauspieler als Vergewaltiger abzustempeln.



In einem vor etwa zwei Wochen öffentlich gewordenen Vergleich zu Missbrauchsvorwürfen hatte Cosby zugegeben, wie viele andere in den 1970er Jahren im Sexleben zu Drogen gegriffen zu haben. Der Sex sei aber immer im beiderseitigen Einverständnis erfolgt, gab Cosby damals zu Protokoll.