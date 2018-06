Dieser Film bleibt im Kopf. Am liebsten will man am Ende noch einmal zurück zum Anfang springen. Die ersten Momente noch einmal erleben, diesmal mit dem Wissen, das man am Ende hat. Plötzlich erscheint alles in einem anderen Licht. Himmelverbot ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Dinge nicht immer sind, wie sie erscheinen. Und dass mehr Dokumentarfilme ins Kino gehören.

Es geht um den rumänischen Mörder Gabriel Hrieb. Er hat eine Frau und ihren Ehemann in deren eigener Wohnung erschossen, aus Rache, wie er gleich am Anfang in die Kamera sagt. Das Mordopfer war Oberstaatsanwältin und hatte ihn auf bloßen Verdacht wegen Waffenbesitzes zu sechs Jahren Haft verurteilt. Als er wieder freikommt, trifft er sie wieder und bringt sie um. Diesmal kriegt er lebenslänglich.



Dann wird Rumänien 2007 Teil der EU, neue Gesetze erlauben eine vorzeitige Haftentlassung, auch für Lebenslängliche. Gabriel hat das Glück, nach 20 Jahren im Gefängnis einer von ihnen zu sein.

Der deutsch-rumänische Regisseur Andrei Schwartz hatte Gabriel schon fünf Jahre davor, 2002, während der Dreharbeiten zu seinem Film Jailbirds kennen gelernt. Darin dokumentiert Schwartz sehr authentisch und einfühlsam den Alltag im rumänischen Hochsicherheitsgefängnis Bukarest-Rahova. Einer seiner wichtigsten Protagonisten im Film war Gabriel. Ein zerbrechlicher, magerer Mann mit Kippa auf dem Kopf und dem Spitznamen "der Jud". Den Kontakt hielt Schwartz auch in den Jahren danach. Die beiden Männer entwickelten eine Art Freundschaft.

Gabriels Geschichte "voll Schatten und bitterem Humor" passe am besten zu seinem Bild von Rumänien, erzählt Schwartz am Anfang von Himmelverbot. Einem Rumänien, das er selbst in den 1970er Jahren, noch ganz zu Beginn von Ceaușescus Herrschaft, verlassen hatte, um in Deutschland zu studieren. Schwartz führt als Erzähler durch den Film und schnell wird deutlich, dass Himmelverbot nicht nur ein Film über Gabriel Hrieb ist, sondern auch ein Film über Andrei Schwartz' persönliche Beziehung zu ihm.

Schwartz begleitet Gabi mit der Kamera die ersten beiden Jahre nach dessen Freilassung. Er ist dabei, wenn die Mutter weinend ihren verlorenen Sohn nach Hause holt, er ist dabei, wenn der Sohn selbst weinend und ernüchtert vor der elterlichen Hochhaussiedlung sitzt und sich fragt, ob er nicht besser im Gefängnis geblieben wäre.