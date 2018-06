Scharenweise zog es die Europäer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den amerikanischen Westen. Die meisten suchten Freiheit und eine bessere Zukunft. Manche folgten dem Lockruf von Land, Gold und Abenteuer. Einige wollten einfach auf Bisons schießen. Dass es jemanden der Liebe wegen in die Wildnis der Great Plains verschlug, ist nicht Teil der mythischen Erzählung von Frontier und Land Run. Diese Geschichte aber erzählt Regisseur John Maclean in seinem ersten Langspielfilm. In Slow West macht sich der ehemalige DJ und Keyboarder der schottischen Beta Band sein ganz eigenes Bild vom Wilden Westen und legt einen wunderbar schlingernden, traumtorkelnden Western vor, der dem altgedienten Genre tatsächlich noch einmal neue Seiten abzugewinnen vermag.

Keinem Revolverhelden folgt der Zuschauer hier, auch keinem Cowboy. Sondern dem schottischen Adligen Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee), der mit blassem Teint und dunklem Anzug reichlich verloren durch die Sommerhitze von Colorado irrt. Ein Jüngelchen, das sich in Selbstgesprächen über Sternbilder verliert und mit seinem Kopf in den Wolken steckt. Jay sucht seine große Liebe Rose (Caren Pistorius), die mit ihrem Vater in Amerika einen Neuanfang wagt, und sein Herz ist so voll von romantischem Sehnen, dass er die raue Wirklichkeit um ihn herum wie durch einen Filter wahrnimmt. Nach einem Zwischenfall, der ihn fast das Leben kostet, nimmt er die Hilfe des Desperados Silas (Michael Fassbender) an, der ihn für hundert Dollar zu Rose führen will. Allerdings ist Jay nicht klar, dass Rose und ihr Vater steckbrieflich gesucht werden und Jay die Belohnung kassieren will. Nicht nur er: Auch Silas' finsterer Ex-Partner Payne (Ben Mendelsohn) und seine Männer folgen dem Träumer.

Durch Jays Augen gesehen, bekommt der Trip eine verlangsamte, surreal verschobene Qualität. Er führt in ein Territorium irgendwo zwischen der Wirklichkeit des amerikanischen Westens vor der vorletzten Jahrhundertwende und den Mythen und Erzählkonventionen, die den Wilden Westen ausmachen. So begegnen sich Jay und Silas zum ersten Mal in einem Wald, der mystisch vernebelt erscheint – dabei ist der Nebel in Wahrheit Rauch, denn Weiße haben hier ein Indianerdorf niedergebrannt und machen Jagd auf die Bewohner. Bei dem Überfall auf einen Handelsposten erlebt Jay zum ersten Mal eine Schießerei hautnah, aber auch hier ist nichts, wie es zunächst scheint, und am Ende sind aus zwei Kindern Waisen geworden. Immer wieder prallen der Mythos des Wilden Westens und die Wirklichkeit im Colorado des Jahres 1870 aufeinander.

In Rückblenden kontrastiert Maclean die Erlebnisse seines Helden mit dem erstickenden Klassensystem Schottlands, wo Jay, Sohn der Lady Cavendish, sich in Rose verliebte, Tochter eines Kleinbauern, der ein Stückchen Land der Familie pachtete. Nicht nur die Liebe, so wird deutlich, treibt Jay nach Amerika, sondern auch ein Gefühl der Schuld.