Thomas Thieme sieht nicht aus wie Uli Hoeneß, und er spricht auch nicht annähernd so wie er. Das macht aber nichts, denn Thieme hat die Begabung, Machtmenschen so in Szene zu setzen, dass man über Äußerlichkeiten gar nicht nachdenkt. Diese Fähigkeit beweist der 66-jährige Schauspieler in Christian Twentes Dokudrama Uli Hoeneß – Der Patriarch. In dem ZDF-Film Der Mann aus der Pfalz hat er 2009 so schon Helmut Kohl verkörpert, ein Alphatier mit einem ähnlich exklusiven Wertesystem wie der im März 2014 wegen Steuerhinterziehung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilte Fußballmanager und Börsenzocker Hoeneß. Damals wie heute versucht Thieme nicht, die Figur der Zeitgeschichte, die er spielt, zu kopieren.

Hoeneß' Gesamtsteuerschuld, die im Laufe des spektakulären Prozesses errechnet wird, beläuft sich auf 27 Millionen Euro plus Solidaritätszuschlag. Das Gerüst des Films bilden die szenischen Rekonstruktionen der vier Verhandlungstage im Landgericht München. Die Filmemacher konnten sich dabei auf exklusive Gerichtsprotokolle stützen, zum Beispiel eine 14-seitige persönliche Erklärung des Angeklagten. Die Journalisten Annette Ramelsberger (Süddeutsche Zeitung) und Juan Moreno (Der Spiegel), die zusammen mit Johanna Behre das Drehbuch geschrieben haben, haben diese Dokumente sehr geschickt verdichtet. Co-Autorin Ramelsberger tritt zudem als Expertin auf. Das liegt zwar nahe, weil sie über den Prozess berichtet hat. Zumindest ungewöhnlich ist diese Doppelrolle dennoch.

Außerdem kommen zu Wort: Der Buchautor Thilo Komma-Pöllath (Die Akte Hoeneß – Porträt eines Potentaten) und der Hörfunkmoderator Manfred Breuckmann, beides bekannte Hoeneß-Kritiker. Von den Angehörigen des Protagonisten äußert sich im Film niemand. Mit Hoeneß' Sohn habe er immerhin mehrmals telefoniert, sagt Produzent Walid Nakschbandi.

Temporeicher Spieler

Die Interviews und die quasi-dokumentarischen Passagen aus dem Gerichtssaal kombiniert Regisseur Twente mit Ausschnitten von TV-Übertragungen aus den 1970er Jahren, die Aufschluss geben über die sehr temporeiche Spielweise des Kickers Hoeneß, und fiktiven Szenen, die die Entwicklung vom in der Metzgerei des Vaters jobbenden Teenager zum großen Macher des FC Bayern illustrieren sollen.



Den jungen und mittelalten Hoeneß gibt dabei Robert Stadlober. Ob aber nun der Mittzwanziger Hoeneß auf einem Flughafen mit Mannschaftskameraden über die Vorteile des Immobilienkaufs in der Schweiz plaudert, ob er als relativ junger Manager mit Trainer Jupp Heynckes über den Kauf des Spielers Olaf Thon diskutiert, oder ob er, als schon etwas älterer leitender Angestellter, sich beim Kartenspielen im Mannschaftsbus von Börseninformationen auf seinem Pager ablenken lässt – die Szenen sind allesamt sehr nah am Trash gebaut und bestenfalls so realitätsnah wie eine deutsche Vorabendserie der 1970er Jahre.



Es tut schon fast weh, zu sehen, dass ein so großartiger Bühnen- und Filmschauspieler wie Stadlober sich hier zum Deppen macht. Mag sein, dass ein Spieler des FC Bayern, wie im Film in der Mannschaftsbusszene, zum Thema Geldanlage mal gesagt hat: "Seitdem in der Kabine n-tv läuft, bin ich bestens informiert." Aber die Inszenierung in Der Patriarch trägt eher nicht dazu bei, dass man das glaubt.