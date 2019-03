In vollem Galopp sprengt das Pferd durch den Wald. Dem Mädchen auf seinem Rücken fällt es trotzdem leicht, sich auf ihm zu halten. Ohne Mühe, wie schwerelos passt es sich seinen Bewegungen an. Die Kamera gleitet auf Kopfhöhe hinter ihm her, sodass der Zuschauer nicht das Gesicht des Mädchens sieht, sondern nur die Magie der Bewegung nachempfindet.

Hördur beschwört die mystische Verbindung zwischen Reiterin und Pferd herauf und unterscheidet sich damit in Nichts von vielen anderen Pferdefilmen. Dass Hördur doch anders ist, wird bald darauf klar. Dieser Film nutzt eine Formel, füllt sie aber neu. Beide, Pferd und Mädchen, haben einen Migrationshintergrund. Er heißt Hördur, ist ein Islandpferd und darf wegen der strengen Bestimmungen, die in seiner Heimat gelten, nie wieder dorthin zurückkehren. Sie heißt Aylin (Almila Bağrıaçık) und ist Deutschtürkin. "Bald gehen wir wieder in die Türkei", sagt ihr Vater. Dann werde alles besser.

Denn Aylins Familie ist zerbrochen, seit die Mutter vor Kurzem starb. Ihr Vater Hasan (Hilmi Sözer) versucht, die Familie als Tagelöhner auf dem Bau zu versorgen. Aylin muss sich um alles andere kümmern: den Haushalt, das Einkaufen, ihren kleinen Bruder. In der Schule wird sie als Außenseiterin gedisst, die ganze Welt ist ihr Feind. Alles ändert sich durch einen hässlichen Zwischenfall: Als ein Mädchen aus ihrer Klasse Aylin und ihre Familie beleidigt, rastet sie aus und schlägt zu. Aylin wird von einem Jugendgericht zu Sozialstunden verurteilt, die sie auf einem Pferdehof ableisten muss: Ställe ausmisten, Zaunpfähle schleppen – Reiten ist nicht vorgesehen. Doch Aylin spürt bald eine merkwürdige Verbindung zu dem Islandpferd Hördur. Sie lernt reiten und will an einem Rennen teilnehmen. Davon hält ihr Vater natürlich überhaupt nichts, zudem er und die Kinder doch ohnehin bald zurückkehren in die Türkei.

Interessant an Hördur ist, wie ernst Regisseur Ekrem Ergün und sein Team die Stereotypen des in Deutschland so erfolgreichen Pferdefilms nehmen. Es gibt den Gegensatz zwischen verdorbener Stadt und unschuldigem Land; die Widerstände und Kämpfe, die die Hauptfigur durchstehen muss, bis sie sich auf dem Reiterhof wohlfühlt; und natürlich die beruhigende und geradezu magische Anziehungskraft der Pferde selbst, die für Stärke, Ausdauer und Freiheit stehen, aber auch gehegt und gepflegt werden müssen.